Чому сталася стрілянина між СБУ і ГУР у Києві: Степан Каплунов зізнався

Момент за мить до початку стрілянини між бійцями "Альфа" СБУ та ГУР. Фото: кадр з відео

Стрілянина між співробітниками Служби безпеки України та Головного управління розвідки у Києві, яка сталася 2 вересня, виникла під час фіксації доказів у справі про підготовку вбивств на замовлення російських спецслужб ФСБ. Фігурантом виявився заступник командира РДК Степан Каплунов, якого викрили на зв'язках із ворогом. Обставини збройного інциденту наразі з'ясовує Держбюро розслідувань.

Про це заявили в пресслужбі СБУ, опублікувавши відеозізнання самого Степана Каплунова, який визнав даний факт, передає Новини.LIVE.

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Заступник командира РДК Степан Каплунов зізнався у співпраці з ФСБ

Державне бюро розслідувань розпочало провадження через збройний конфлікт між співробітниками Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони, що стався в Києві.

Там заявили, що приводом для слідчих дій, які закінчилися стріляниною, стало викриття заступника командира Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова. Військовослужбовець підрозділу воєнної розвідки погодився виконувати замовні вбивства для російських спецслужб за грошову винагороду.

Оперативники СБУ заздалегідь дізналися про підготовку злочинів під час контрдиверсійної роботи. Як з'ясувалося, російська ФСБ планувала гучний замах на День Незалежності України, обравши мішенню одного з лідерів російського опозиційного руху, котрий саме мав приїхати до нашої держави.

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Фрагмент листування. Фото: СБУ

Окрім опозиціонера, представники спецслужб РФ доручили Каплунову ліквідувати низку інших військовослужбовців Сил оборони України за окрему доплату. Але вчасне втручання української спецслужби дозволило зупинити реалізацію цих планів ще на стадії підготовки.

Фрагмент листування. Фото: СБУ

Фрагмент листування. Фото: СБУ

Після зриву замахів правоохоронці залучили фігуранта до контррозвідувальних перевірок. Каплунов пішов на співпрацю зі слідством і повністю визнав власні контакти з ФСБ. До того ж, він згодом передав силовикам відомості, завдяки яким вдалося розкрити весь ланцюжок задіяних у підготовці злочину осіб.

Фрагмент листування. Фото: СБУ

Листування із куратором з російської спецслужби слідчі офіційно задокументували прямо в мобільному телефоні військового. Оскільки підозрюваний Степан Каплунов щиро визнав провину та сприяв викриттю ворожого плану, запобіжний захід до нього вирішили не застосовувати.

Чому сталася перестрілка між ГУР та СБУ

Проте подальші процесуальні дії вийшли з-під контролю. Коли співробітники Служби безпеки прибули фіксувати докази у межах кримінального провадження, виникла гостра конфліктна ситуація із бійцями ГУР, яка переросла у стрілянину.

У СБУ подію назвали абсолютно неприпустимою.

"Цього точно не мало статися", — повідомили у відомстві.

Наразі слідчі ДБР з'ясовують усі обставини інциденту, а Служба безпеки запевняє, що надає правоохоронцям максимальну допомогу для проведення об'єктивного та неупередженого розслідування.

Новини.LIVE повідомляє, що нічний збройний конфлікт у Києві між підрозділами СБУ та військовими ГУР біля помешкання розвідника Степана Каплунова викликав широкий резонанс та зіткнення протилежних версій подій.

За словами адвоката розвідника Тараса Боровського, його клієнта фактично викрали ще 23 серпня і майже десять днів тримали нелегально без протоколів, висунення підозри, зв'язку з адвокатом чи санкції суду, причому слідчий ізолятор спецслужби навіть не фіксував його перебування. Захист заявляє, що коли силовики нарешті привезли Каплунова додому під приводом "невідкладного обшуку", місцеві жителі та побратими заблокували їхню машину, після чого й спалахнула бійка зі стріляниною.

У самій СБУ сказали, що слідчі виконували законні дії в межах справи про підготовку російськими спецслужбами теракту проти опозиційного політика. За офіційними даними, група невідомих людей перекрила проїзд транспортом та зі зброєю напала на слідчих, щоб зірвати обшуки. Для ліквідації загрози підняли спецпризначенців підрозділу "Альфа".

Володимир Зеленський різко засудив збройну сутичку між військовими та спецслужбовцями в Києві, назвавши інцидент "абсолютно ганебним". Президент дав наказ повного з'ясування всіх деталей події від правоохоронних органів. Також він натякнув на кадрові зміни щодо фігурантів конфлікту та керівників відомств.