Почему произошла перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве: Степан Каплунов признался

Момент за мгновение до начала перестрелки между бойцами «Альфа» СБУ и ГУР. Фото: кадр из видео

Перестрелка между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки в Киеве, произошедшая 2 сентября, разразилась во время сбора доказательств по делу о подготовке убийств по заказу российских спецслужб ФСБ. Фигурантом оказался заместитель командира РДК Степан Каплунов, которого уличили в связях с врагом. Обстоятельства вооруженного инцидента в настоящее время выясняет Госбюро расследований.

Об этом заявили в пресс-службе СБУ, опубликовав видеопризнание самого Степана Каплунова, который признал данный факт, передает Новини.LIVE.

Реклама

Заместитель командира РДК Степан Каплунов признался в сотрудничестве с ФСБ

Государственное бюро расследований возбудило дело в связи с вооруженным конфликтом между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны, произошедшим в Киеве.

Там заявили, что поводом для следственных действий, завершившихся перестрелкой, стало разоблачение заместителя командира Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова. Военнослужащий подразделения военной разведки согласился совершать заказные убийства для российских спецслужб за денежное вознаграждение.

Оперативники СБУ заранее узнали о подготовке преступлений в ходе контрдиверсионной работы. Как выяснилось, российская ФСБ планировала громкое покушение в День Независимости Украины, выбрав мишенью одного из лидеров российского оппозиционного движения, который как раз должен был приехать в нашу страну.

Читайте также:

Фрагмент переписки. Фото: СБУ

Помимо оппозиционера, представители спецслужб РФ поручили Каплунову ликвидировать ряд других военнослужащих Сил обороны Украины за отдельную доплату. Но своевременное вмешательство украинской спецслужбы позволило остановить реализацию этих планов ещё на стадии подготовки.

Фрагмент переписки. Фото: СБУ

Фрагмент переписки. Фото: СБУ

После срыва покушений правоохранители привлекли фигуранта к контрразведывательным проверкам. Каплунов пошел на сотрудничество со следствием и полностью признал свои контакты с ФСБ. Кроме того, впоследствии он передал силовикам сведения, благодаря которым удалось раскрыть всю цепочку лиц, причастных к подготовке преступления.

Фрагмент переписки. Фото: СБУ

Переписку с куратором из российской спецслужбы следователи официально задокументировали прямо в мобильном телефоне военного. Поскольку подозреваемый Степан Каплунов искренне признал вину и способствовал раскрытию вражеского плана, к нему решили не применять меру пресечения.

Почему произошла перестрелка между ГУР и СБУ

Однако дальнейшие процессуальные действия вышли из-под контроля. Когда сотрудники Службы безопасности прибыли для фиксации доказательств в рамках уголовного производства, возникла острая конфликтная ситуация с бойцами ГУР, которая переросла в перестрелку.

В СБУ этот инцидент назвали абсолютно недопустимым.

«Этого точно не должно было произойти», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи ГБР выясняют все обстоятельства инцидента, а Служба безопасности уверяет, что оказывает правоохранителям максимальную помощь для проведения объективного и беспристрастного расследования.

Новини.LIVE сообщает, что ночной вооруженный конфликт в Киеве между подразделениями СБУ и военными ГУР возле дома разведчика Степана Каплунова вызвал широкий резонанс и столкновение противоположных версий событий.

По словам адвоката разведчика Тараса Боровского, его клиента фактически похитили ещё 23 августа и почти десять дней удерживали нелегально без протоколов, предъявления подозрения, связи с адвокатом или санкции суда, причем следственный изолятор спецслужбы даже не фиксировал его пребывание. Защита заявляет, что когда силовики наконец привезли Каплунова домой под предлогом «неотложного обыска», местные жители и соратники заблокировали их машину, после чего и вспыхнула драка со стрельбой.

В самой СБУ заявили, что следователи осуществляли законные действия в рамках дела о подготовке российскими спецслужбами теракта против оппозиционного политика. По официальным данным, группа неизвестных людей перекрыла проезд транспортом и с оружием напала на следователей, чтобы сорвать обыски. Для ликвидации угрозы были задействованы спецназовцы подразделения «Альфа».

Владимир Зеленский резко осудил вооружённую стычку между военными и сотрудниками спецслужб в Киеве, назвав инцидент «абсолютно позорным». Президент отдал приказ о полном расследовании всех деталей происшествия правоохранительными органами. Также он намекнул на кадровые изменения в отношении фигурантов конфликта и руководителей ведомств.