Каплунова майже 10 днів утримували без підозри — адвокат

Заступника командира РДК Степан Каплунов. Фото: Стопкор

Заступник командира Російського добровольчого корпусу Степан Каплунов майже десять днів перебував без зв’язку. За словами його адвоката Тараса Боровського, він утримувався співробітниками СБУ без оформлення затримання і повідомлення про підозру. Захисник також заявив про поранення трьох військовослужбовців ГУР під час стрілянини в Києві.

Про це Боровський ексклюзивно повідомив в ефірі День.LIVE.

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Що адвокат розповів про Каплунова

За словами Тараса Боровського, Степана Каплунова затримали 23 серпня. Адвокат стверджує, що після цього його підзахисного утримували без складання протоколу затримання, обрання запобіжного заходу та повідомлення про підозру.

"Мені відомо, що 23 серпня цього року Каплунова Степана Григоровича було викрадено, позбавлено його свободи в незаконний позапроцесуальний спосіб, не було складено протоколу про затримання обрання запобіжного заходу за участі адвоката, не зачитано його права, не повідомлено про підозру, нічого цього не відбулося", — заявив Боровський.

Також, за словами адвоката, Каплунов перебував під контролем СБУ майже десять днів. Водночас, як стверджує захисник, навіть слідчий ізолятор СБУ не мав інформації про його перебування там.

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"Десять днів майже Степан Каплунов перебував в неволі і в застінках СБУ, яка на мої запити не відповідала, що він знаходиться у них, а в слідчому ізоляторі минулого тижня мені прямо сказали, що він туди ніколи не поступав", — розповів Боровський.

Що сталося в Києві в ніч проти 2 вересня

Адвокат заявив, що в ніч проти 2 вересня співробітники СБУ привезли Каплунова до його квартири в Києві для проведення невідкладного обшуку. На той момент у помешканні перебували його побратими з ГУР.

"В ніч з 1 на 2 вересня стався цікавий інцидент, учасником якого я був безпосередньо. Працівники СБУ, а саме Головного слідчого управління СБУ привезли Степана Каплунова, якого у них ніби як не було, а потім він з'явився ввечері у квартирі, де мешкав", — сказав захисник.

Після цього, за словами Боровського, до будинку почали прибувати додаткові групи військовослужбовців ГУР. Адвокат стверджує, що частину з них спочатку затримали співробітники СБУ.

Згодом військові ГУР заблокували автомобілі СБУ у дворі. Ситуацію нібито вдалося врегулювати після переговорів.

"Ми домовились про те, що СБУ віддасть нам Степана Каплунова до якого вони так і не пред'явили жодних звинувачень, а також віддасть затриманих ними в силовий спосіб наших побратимів, представників головного управління розвідки", — розповів Боровський.

Адвокат заявив про стрілянину

За словами захисника, після того як більшість військовослужбовців ГУР залишила територію, співробітники спецпідрозділу СБУ нібито знову почали затримувати військових.

"Коли ми повинні були підписувати останній протокол, спецпризначенці СБУ раптово почали висмикувати з нашого товариства декількох наших друзів і тягнути їх до себе в автомобіль. Звісно, навчені гіркою історією Каплунова Степана Григоровича, ми почали відтягувати їх, штовхати і так далі", — заявив адвокат.

Боровський стверджує, що після цього пролунали постріли. Спочатку співробітники СБУ стріляли в землю, а потім почали стріляти по ногах військовослужбовців ГУР.

"Спецпризначенці відчули свою перевагу в озброєні і кількості й почали стріляти по нам. Вони почали стріляти спочатку по землі, а потім по ногам наших друзів", — сказав він.

Адвокат заявив, що внаслідок стрілянини були поранені троє військовослужбовців ГУР. Двоє з них отримали тяжкі поранення, ще один — легше.

Що відомо про конфлікт між СБУ та ГУР

Новини.LIVE повідомляли, що у Києві біля будинку військовослужбовця ГУР Степана Каплунова в ніч проти 2 вересня сталася стрілянина за участю спецпідрозділу "Альфа" СБУ. За словами адвоката Тараса Боровського, побратими Каплунова та місцеві мешканці заблокували автомобіль силовиків, після чого між сторонами виник силовий конфлікт.

Новини.LIVE також писали, що під час сутички між СБУ та ГУР у Києві є поранені, а правоохоронці розпочали кримінальне провадження. За офіційною версією СБУ, її слідчі проводили невідкладні обшуки у справі про підготовку ФСБ РФ терористичного акту, а спецпідрозділ "Альфа" застосував зброю після нападу на слідчу групу.