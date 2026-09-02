Каплунову почти 10 дней удерживали без предъявления подозрения — адвокат

Заместитель командира РДК Степан Каплунов. Фото: Стопкор

Заместитель командира Российского добровольческого корпуса Степан Каплунов почти десять дней находился без связи. По словам его адвоката Тараса Боровского, он удерживался сотрудниками СБУ без оформления задержания и уведомления о подозрении. Защитник также заявил о ранении трех военнослужащих ГУР во время перестрелки в Киеве.

Об этом Боровский эксклюзивно сообщил в эфире День.LIVE.

Реклама

Что адвокат рассказал о Каплунове

По словам Тараса Боровского, Степана Каплунова задержали 23 августа. Адвокат утверждает, что после этого его подзащитного удерживали без составления протокола задержания, избрания меры пресечения и уведомления о подозрении.

"Мне известно, что 23 августа этого года Степан Григорьевич Каплунов был похищен, лишен свободы незаконным внепроцессуальным образом, не был составлен протокол о задержании и избрании меры пресечения с участием адвоката, не были зачитаны его права, не было сообщено о подозрении — ничего этого не произошло", — заявил Боровский.

Кроме того, по словам адвоката, Каплунов находился под контролем СБУ почти десять дней. При этом, как утверждает защитник, даже следственный изолятор СБУ не располагал информацией о его пребывании там.

Читайте также:

"Почти десять дней Степан Каплунов находился в неволе и в застенках СБУ, которая на мои запросы не отвечала, что он находится у них, а в следственном изоляторе на прошлой неделе мне прямо сказали, что он туда никогда не поступал", — рассказал Боровский.

Что произошло в Киеве в ночь на 2 сентября

Адвокат заявил, что в ночь на 2 сентября сотрудники СБУ привезли Каплунова в его квартиру в Киеве для проведения неотложного обыска. На тот момент в квартире находились его сослуживцы из ГУР.

"В ночь с 1 на 2 сентября произошел интересный инцидент, непосредственным участником которого я был. Сотрудники СБУ, а именно Главного следственного управления СБУ, привезли Степана Каплунова, которого у них якобы не было, а потом он появился вечером в квартире, где проживал", — сказал защитник.

После этого, по словам Боровского, к дому начали прибывать дополнительные группы военнослужащих ГУР. Адвокат утверждает, что часть из них сначала была задержана сотрудниками СБУ.

Впоследствии военные ГУР заблокировали автомобили СБУ во дворе. Ситуацию якобы удалось урегулировать после переговоров.

"Мы договорились о том, что СБУ передаст нам Степана Каплунова, которому они так и не предъявили никаких обвинений, а также освободит задержанных ими силой наших сослуживцев, представителей Главного управления разведки", — рассказал Боровский.

Адвокат заявил о перестрелке

По словам защитника, после того как большинство военнослужащих ГУР покинуло территорию, сотрудники спецподразделения СБУ якобы снова начали задерживать военных.

"Когда мы должны были подписывать последний протокол, спецназовцы СБУ внезапно начали вытаскивать из нашей компании нескольких наших друзей и тащить их к себе в автомобиль. Конечно, наученные горьким опытом дела Каплунова Степана Григорьевича, мы начали оттаскивать их, толкать и так далее", — заявил адвокат.

Боровский утверждает, что после этого раздались выстрелы. Сначала сотрудники СБУ стреляли в землю, а затем начали стрелять по ногам военнослужащих ГУР.

"Спецназовцы почувствовали своё превосходство в вооружении и численности и начали стрелять по нам. Сначала они стреляли по земле, а затем — по ногам наших друзей", — сказал он.

Адвокат заявил, что в результате перестрелки были ранены трое военнослужащих ГУР. Двое из них получили тяжелые ранения, еще один — легкие.

Что известно о конфликте между СБУ и ГУР

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве возле дома военнослужащего ГУР Степана Каплунова в ночь на 2 сентября произошла перестрелка с участием спецподразделения "Альфа" СБУ. По словам адвоката Тараса Боровского, сослуживцы Каплунова и местные жители заблокировали автомобиль силовиков, после чего между сторонами возник силовой конфликт.

Новини.LIVE также писали, что в ходе столкновения между СБУ и ГУР в Киеве есть раненые, а правоохранители возбудили уголовное дело. По официальной версии СБУ, её следователи проводили неотложные обыски по делу о подготовке ФСБ РФ террористического акта, а спецподразделение "Альфа" применило оружие после нападения на следственную группу.