Заместитель командира РДК Каплунов заявил о похищении сотрудниками СБУ

Степан Каплунов. Фото: кадр из видео

Заместитель командира "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Степан Каплунов заявил о своем похищении сотрудниками Службы безопасности Украины 23 августа. Он утверждает, что к нему применяли физическое и психологическое давление.

Об этом Степан Каплунов сообщил в обращении в четверг, 3 сентября, передает Новини.LIVE.

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Похищение Степана Каплунова

"С помощью физического и психологического давления они (ред. — сотрудники СБУ) пытались с моей помощью дискредитировать заместителя командира спецподразделения "Тимур" Дмитрия Иванова и непосредственно Кирилла Алексеевича Буданова, чтобы приписать им сотрудничество с ФСБ", — говорит Каплунов.

Кроме того, заместитель командира РДК утверждает, что сотрудники СБУ пытались проникнуть в его квартиру и подбросить туда неизвестные предметы. Корпус опубликовал соответствующее видео.

"Наша сторона обратилась в ГБР, чтобы разобраться с этой ситуацией", — добавил Каплунов.

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Как писали Новини.LIVE, 2 сентября в Киеве произошел вооруженный инцидент между сотрудниками СБУ и ГУР во время сбора доказательств по делу о подготовке российскими спецслужбами заказных убийств. Одним из фигурантов дела является заместитель командира РДК Степан Каплунов.

А военный эксперт Иван Ступак заявил, что инцидент требует правовой оценки и полного официального расследования. По его словам, сопротивление правоохранителям при исполнении служебных обязанностей может повлечь за собой уголовную ответственность.