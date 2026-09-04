Слідство триває, будуть результати: Юсов про перестрілку між ГУР та СБУ

Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував перестрілку між співробітниками ГУР та СБУ. Він наголосив, що триває слідство. Юсов також нагадав про попередження щодо дезінформаційної кампанії.

Про це Андрій Юсов повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій.

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Стрілянина між СБУ та ГУР

"Слідство триває, заяви всі зроблені і відповідно будуть результати", — каже Юсов.

Він нагадав про попередження стосовно дезінформаційної кампанії, яка розгортається. Юсов закликав враховувати це.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка, у справі щодо перестрілки між представниками СБУ та ГУР двом учасникам інциденту повідомили про підозру. Наразі слідство проводить комплекс експертних досліджень.

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А заступник командира "Російського добровольчого корпусу" Степан Каплунов стверджує, що 23 серпня його викрали співробітники СБУ. За його словами, під час утримання силовики чинили на нього фізичний і психологічний тиск. Водночас у СБУ повідомляли про викриття Каплунова на співпраці з Росією.