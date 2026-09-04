Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Слідство триває: Юсов про перестрілку між СБУ та ГУР

Слідство триває: Юсов про перестрілку між СБУ та ГУР

Ua ru
4 вересня 2026 16:44
Ексклюзив
Слідство триває, будуть результати: Юсов про перестрілку між ГУР та СБУ
Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував перестрілку між співробітниками ГУР та СБУ. Він наголосив, що триває слідство. Юсов також нагадав про попередження щодо дезінформаційної кампанії.

Про це Андрій Юсов повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій.

Реклама

Стрілянина між СБУ та ГУР

"Слідство триває, заяви всі зроблені і відповідно будуть результати", — каже Юсов.

Він нагадав про попередження стосовно дезінформаційної кампанії, яка розгортається. Юсов закликав враховувати це.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка, у справі щодо перестрілки між представниками СБУ та ГУР двом учасникам інциденту повідомили про підозру. Наразі слідство проводить комплекс експертних досліджень.

Читайте також:

А заступник командира "Російського добровольчого корпусу" Степан Каплунов стверджує, що 23 серпня його викрали співробітники СБУ. За його словами, під час утримання силовики чинили на нього фізичний і психологічний тиск. Водночас у СБУ повідомляли про викриття Каплунова на співпраці з Росією.

СБУ дезінформація стрілянина ГУР Андрій Юсов
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації