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Главная Новости дня Расследование продолжается: Юсов о перестрелке между СБУ и ГУР

Расследование продолжается: Юсов о перестрелке между СБУ и ГУР

Ua ru
4 сентября 2026 16:44
Эксклюзив
Расследование продолжается, результаты будут: Юсов о перестрелке между ГУР и СБУ
Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал перестрелку между сотрудниками ГУР и СБУ. Он подчеркнул, что расследование продолжается. Юсов также напомнил о предупреждении относительно дезинформационной кампании.

Об этом Андрей Юсов сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Диане Шликовой.

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Перестрелка между СБУ и ГУР

"Расследование продолжается, заявления все сделаны и, соответственно, будут результаты", — говорит Юсов.

Он напомнил о предупреждении относительно разворачивающейся дезинформационной кампании. Юсов призвал учитывать это.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на генпрокурора Руслана Кравченко, по делу о перестрелке между представителями СБУ и ГУР двум участникам инцидента сообщили о подозрении. В настоящее время следствие проводит комплекс экспертных исследований.

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А заместитель командира "Русского добровольческого корпуса" Степан Каплунов утверждает, что 23 августа его похитили сотрудники СБУ. По его словам, во время содержания под стражей силовики оказывали на него физическое и психологическое давление. В то же время в СБУ сообщали о разоблачении Каплунова в сотрудничестве с Россией.

СБУ дезинформация стрельба ГУР Андрей Юсов
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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