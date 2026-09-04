Расследование продолжается, результаты будут: Юсов о перестрелке между ГУР и СБУ

Расследование продолжается: Юсов о перестрелке между СБУ и ГУР
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал перестрелку между сотрудниками ГУР и СБУ. Он подчеркнул, что расследование продолжается. Юсов также напомнил о предупреждении относительно дезинформационной кампании.
Об этом Андрей Юсов сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Диане Шликовой.
Перестрелка между СБУ и ГУР
"Расследование продолжается, заявления все сделаны и, соответственно, будут результаты", — говорит Юсов.
Он напомнил о предупреждении относительно разворачивающейся дезинформационной кампании. Юсов призвал учитывать это.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на генпрокурора Руслана Кравченко, по делу о перестрелке между представителями СБУ и ГУР двум участникам инцидента сообщили о подозрении. В настоящее время следствие проводит комплекс экспертных исследований.
А заместитель командира "Русского добровольческого корпуса" Степан Каплунов утверждает, что 23 августа его похитили сотрудники СБУ. По его словам, во время содержания под стражей силовики оказывали на него физическое и психологическое давление. В то же время в СБУ сообщали о разоблачении Каплунова в сотрудничестве с Россией.