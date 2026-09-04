Расследование продолжается, результаты будут: Юсов о перестрелке между ГУР и СБУ

Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал перестрелку между сотрудниками ГУР и СБУ. Он подчеркнул, что расследование продолжается. Юсов также напомнил о предупреждении относительно дезинформационной кампании.

Об этом Андрей Юсов сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Диане Шликовой.

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Перестрелка между СБУ и ГУР

"Расследование продолжается, заявления все сделаны и, соответственно, будут результаты", — говорит Юсов.

Он напомнил о предупреждении относительно разворачивающейся дезинформационной кампании. Юсов призвал учитывать это.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на генпрокурора Руслана Кравченко, по делу о перестрелке между представителями СБУ и ГУР двум участникам инцидента сообщили о подозрении. В настоящее время следствие проводит комплекс экспертных исследований.

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