Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве: двум участникам предъявлены подозрения

Правоохранители на месте происшествия. Фото: ГБР

По факту перестрелки между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны двум участникам предъявлены подозрения. В рамках расследования назначен комплекс экспертиз.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Новини.LIVE.

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Перестрелка между СБУ и ГУР

Подозрения предъявлены сотруднику СБУ по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий) и военнослужащему ГУР (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В рамках следствия проводится ряд экспертных исследований. Специалисты должны установить все детали применения огнестрельного оружия, определить происхождение следов от выстрелов и исследовать другие вещественные доказательства, изъятые на месте инцидента.

"За прошедшие сутки общественность уже услышала различные версии произошедшего. Они существенно отличаются друг от друга. Наша задача — установить факты, проверить действия и заявления всех участников и дать им надлежащую правовую оценку. Расследование продолжается", — подчеркнул Кравченко.

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Похищение военнослужащего РДК

Генеральный прокурор сообщил, что 1 сентября по факту исчезновения военнослужащего РДК было начато отдельное досудебное расследование.

"Устанавливаем полную картину произошедшего: лиц, причастных к его исчезновению, мотивы их действий, маршрут перемещения и другие обстоятельства. После этого будут приняты соответствующие процессуальные решения", — добавил он.

Пост Кравченко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, заместитель командира РДК Степан Каплунов утверждает, что 23 августа его похитили сотрудники СБУ. По его словам, во время содержания на него оказывали физическое и психологическое давление. Также он говорит, что "сотрудники СБУ пытались проникнуть в его квартиру и подкинуть что-то".

Накануне в СБУ сообщили, что стрельба произошла во время фиксации доказательств по делу о подготовке убийств по заказу российских спецслужб. Фигурантом оказался Степан Каплунов, которого уличили в связях с противником.