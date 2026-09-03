Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве: двум участникам предъявлены подозрения

Перестрелка между СБУ и ГУР: подозрения предъявлены двум участникам
По факту перестрелки между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны двум участникам предъявлены подозрения. В рамках расследования назначен комплекс экспертиз.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Новини.LIVE.
Перестрелка между СБУ и ГУР
Подозрения предъявлены сотруднику СБУ по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий) и военнослужащему ГУР (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
В рамках следствия проводится ряд экспертных исследований. Специалисты должны установить все детали применения огнестрельного оружия, определить происхождение следов от выстрелов и исследовать другие вещественные доказательства, изъятые на месте инцидента.
"За прошедшие сутки общественность уже услышала различные версии произошедшего. Они существенно отличаются друг от друга. Наша задача — установить факты, проверить действия и заявления всех участников и дать им надлежащую правовую оценку. Расследование продолжается", — подчеркнул Кравченко.
Похищение военнослужащего РДК
Генеральный прокурор сообщил, что 1 сентября по факту исчезновения военнослужащего РДК было начато отдельное досудебное расследование.
"Устанавливаем полную картину произошедшего: лиц, причастных к его исчезновению, мотивы их действий, маршрут перемещения и другие обстоятельства. После этого будут приняты соответствующие процессуальные решения", — добавил он.
Как писали Новини.LIVE, заместитель командира РДК Степан Каплунов утверждает, что 23 августа его похитили сотрудники СБУ. По его словам, во время содержания на него оказывали физическое и психологическое давление. Также он говорит, что "сотрудники СБУ пытались проникнуть в его квартиру и подкинуть что-то".
Накануне в СБУ сообщили, что стрельба произошла во время фиксации доказательств по делу о подготовке убийств по заказу российских спецслужб. Фигурантом оказался Степан Каплунов, которого уличили в связях с противником.