Стрілянина між СБУ та ГУР у Києві: двом учасникам оголосили підозри

Правоохоронці на місці події. Фото: ДБР

За фактом перестрілки між співробітниками Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони оголошено підозри двом учасникам. У межах розслідування призначено комплекс експертиз.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Новини.LIVE.

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Стрілянина між СБУ та ГУР

Підозри оголошено співробітнику СБУ за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень) та військовослужбовцю ГУР (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

У рамках слідства проводять низку експертних досліджень. Фахівці мають встановити всі деталі використання вогнепальної зброї, визначити походження слідів від пострілів та дослідити інші речові докази, які вилучили на місці інциденту.

"За минулу добу суспільство вже почуло різні версії того, що сталося. Вони суттєво відрізняються одна від одної. Наше завдання — встановити факти, перевірити дії та заяви всіх учасників та надати їм належну правову оцінку. Слідство триває", — наголосив Кравченко.

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Викрадення військового РДК

Генпрокурор повідомив, що 1 вересня за фактом зникнення військовослужбовця РДК було розпочато окреме досудове розслідування.

"Встановлюємо повну картину того, що сталося: осіб, причетних до його зникнення, мотиви їхніх дій, маршрут переміщення та інші обставини. Після цього будуть ухвалені відповідні процесуальні рішення", — додав він.

Допис Кравченка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, заступник командира РДК Степан Каплунов стверджує, що 23 серпня його викрали співробітники СБУ. За його словами, під час утримання на нього чинили фізичний і психологічний тиск. Також він каже, що "співробітники СБУ намагалися проникнути до його помешкання та щось підкинути".

Напередодні у СБУ повідомили, що стрілянина сталася під час фіксації доказів у справі про підготовку вбивств на замовлення російських спецслужб. Фігурантом виявився Степан Каплунов, якого викрили на зв'язках із противником.