Перестрелка между ГУР и СБУ: суд избрал меры пресечения в отношении двух участников

Перестрелка в Киеве: работникам СБУ и ГУР избраны меры пресечения
Печерский суд Киева в пятницу, 4 сентября, определил меры пресечения в отношении участников перестрелки, произошедшей 2 сентября. Речь идет о сотрудниках Службы безопасности Украины Назаре Верхоле и Главного управления разведки Сергее Иванове. Суд принял решение освободить их под личное поручительство.
Об этом сообщает "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.
Меры пресечения военному ГУР Сергею Иванову
Иванову объявлено подозрение по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат просил освободить подозреваемого.
Суд назначил Иванову меру пресечения в виде личного поручительства. Его освободят из-под стражи немедленно. Поручителем стал командир воинской части Заур Малакшенидзе.
Меры пресечения в отношении сотрудника СБУ
Печерский суд Киева принял решение отпустить под личное поручительство сотрудника СБУ Назара Верхолу. Ему было предъявлено подозрение в превышении служебных полномочий.
В то же время прокурор просил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллиона гривен.
Как писали Новини.LIVE, представитель ГУР Андрей Юсов высказался по поводу инцидента со стрельбой между сотрудниками ГУР и СБУ. По его словам, в настоящее время правоохранители продолжают расследование обстоятельств происшествия.
Ранее в СБУ пояснили, что перестрелка произошла во время фиксации доказательств по делу о подготовке убийств по заказу России. Фигурантом оказался заместитель командира РДК Степан Каплунов. В то же время сам Каплунов утверждал, что его похитили сотрудники СБУ и оказывали на него давление.