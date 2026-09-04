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Главная Новости дня Перестрелка в Киеве: работникам СБУ и ГУР избраны меры пресечения

Перестрелка в Киеве: работникам СБУ и ГУР избраны меры пресечения

Ua ru
4 сентября 2026 20:01
Перестрелка между ГУР и СБУ: суд избрал меры пресечения в отношении двух участников
Сергей Иванов. Фото: "РБК-Украина"

Печерский суд Киева в пятницу, 4 сентября, определил меры пресечения в отношении участников перестрелки, произошедшей 2 сентября. Речь идет о сотрудниках Службы безопасности Украины Назаре Верхоле и Главного управления разведки Сергее Иванове. Суд принял решение освободить их под личное поручительство.

Об этом сообщает "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

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Меры пресечения военному ГУР Сергею Иванову

Иванову объявлено подозрение по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат просил освободить подозреваемого.

Суд назначил Иванову меру пресечения в виде личного поручительства. Его освободят из-под стражи немедленно. Поручителем стал командир воинской части Заур Малакшенидзе.

Меры пресечения в отношении сотрудника СБУ

Печерский суд Киева принял решение отпустить под личное поручительство сотрудника СБУ Назара Верхолу. Ему было предъявлено подозрение в превышении служебных полномочий.

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Назар Верхола
Назар Верхола в зале суда. Фото: "РБК-Украина"

В то же время прокурор просил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллиона гривен.

Как писали Новини.LIVE, представитель ГУР Андрей Юсов высказался по поводу инцидента со стрельбой между сотрудниками ГУР и СБУ. По его словам, в настоящее время правоохранители продолжают расследование обстоятельств происшествия.

Ранее в СБУ пояснили, что перестрелка произошла во время фиксации доказательств по делу о подготовке убийств по заказу России. Фигурантом оказался заместитель командира РДК Степан Каплунов. В то же время сам Каплунов утверждал, что его похитили сотрудники СБУ и оказывали на него давление.

СБУ Киев суд стрельба ГУР
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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