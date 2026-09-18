В Черниговской области осудили женщину, укусившую полицейского

Драка гражданских с полицией. Фото: кадр из видео

В Нежине Черниговской области женщина совершила нападение на полицейского. Инцидент произошел во время похорон погибшего защитника Украины. Нарушительница укусила правоохранителя за предплечье. Дело рассмотрел суд — фигурантку признали виновной и назначили ей наказание.

Об этом говорится в приговоре, который Нежинский горрайонный суд Черниговской области вынес 4 сентября, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, днем 2 июня текущего года к полицейским, которые сопровождали похоронную процессию с телом погибшего воина ВСУ, подошел и начал с ними конфликтовать мужчина. Правоохранители пришли к выводу, что гражданин совершает уголовное правонарушение, и хотели доставить скандалиста в военную службу правопорядка, поскольку выяснили, что он является военнослужащим. В этот момент в конфликт вмешалась жена фигуранта.

Пытаясь усадить мужчину в машину, полицейский почувствовал боль в руке и увидел, что в нее впилась зубами женщина. Свидетелями нападения стали двое коллег потерпевшего.

Решение суда

Обвиняемая признала свою вину частично: отметила, что укусила правоохранителя непреднамеренно и не хотела причинить ему вред. Давать показания она не захотела. Суд признал нарушительницу виновной в насилии в отношении правоохранителя, исполнявшего служебные обязанности (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины), назначил ей год ограничения свободы, но заменил наказание годом испытательного срока.

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В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать. В таком случае окончательное решение примет Черниговский апелляционный суд.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина сообщал, что суд избрал меры пресечения сотруднику СБУ Назара Верхоли и представителю ГУР Сергею Иванову. Оба мужчины принимали участие в перестрелке в Киеве 2 сентября. Суд освободил их из-под стражи под личное поручительство.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне Чернігів писал, что военнослужащий в течение пяти лет без уважительных причин пропустил более 300 дней службы. Несмотря на уклонение от выполнения служебных обязанностей, он получил более 417 тысяч гривен зарплаты. В течение двух лет мужчина будет находиться на испытательном сроке.