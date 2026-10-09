Графіки відключення електроенергії 9 жовтня: діють до 2.5 черг

Енергетик на зруйнованому об'єкті. Фото: ДТЕК

Через чергові російські удари по інфраструктурі у семи областях України та столиці виникли нові перебої з електропостачанням. У частині районів Києва та області довелося запровадити аварійні знеструмлення, які уже скасували. Водночас енергетики закликають споживачів перенести роботу потужної техніки на денні години.

Про це повідомили в пресслужбі НЕК "Укренерго", передає Новини.LIVE.

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Аварійні знеструмлення в столичному регіоні та наслідки обстрілів

Станом на ранок енергетики зафіксували відключення електропостачання одразу у восьми регіонах. Йдеться про місто Київ, а також Київську, Одеську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку, Харківську та Чернігівську області. Спеціалісти вже розпочали ремонтні роботи, але швидкість відновлення напряму залежить від безпекової ситуації на місцях.

У частині районів Києва та Київської області енергетики були змушені різко змінити режим роботи мережі та запровадити аварійні відключення. Це означає, що попередньо оприлюднені графіки погодинних знеструмлень на цих територіях не працюють.

Цілодобові ліміти та застосування черг відключень

У деяких областях України в п'ятницю, 9 жовтня, буде введено обмеження споживання, які будуть діяти протягом усієї доби. Наразі застосовуються як ліміти потужності для промислових підприємств, так і погодинні відключення для всіх інших категорій споживачів. Обсяг таких обмежень сягає до 2,5 черг одночасно.

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Енергетики закликають українців максимально ощадливо ставитися до споживання в періоди дії цих заходів. Точну інформацію щодо відключень за конкретною адресою громадянам радять перевіряти виключно на сайтах чи сторінках обленерго.

Натомість у вечірній час, починаючи з 17:00 і до 22:00, українців наполегливо просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, аби допомогти мережі пройти вечірній пік навантаження.

Новини.LIVE інформували, що удар російських дронів 8 жовтня був спрямований по ключовому енергетичному вузлу Києва.

Ураження об'єктів інфраструктури одразу спровокувало перебої зі світлом і водою. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що профільні відомства уже розробляють та шукають шляхи розв'язання проблеми і порадив киянам за можливості виїжджати зі столиці.

Попри вимушені відключення, фізичної нестачі електроенергії у системі немає. Про це повідомив нардеп із профільного енергетичного комітету Сергій Нагорняк. За його словами, в енергомережі навіть є профіцит електрики, а графіки та обмеження викликані винятково терміновим ремонтом розбитих ліній та зведенням захисних укріплень довкола вцілілих підстанцій.