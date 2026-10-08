Шмигаль повідомив про атаку РФ на важливий енергетичний об'єкт Києва

Рятувальники ДСНС під час гасіння пожежі. Фото: ДСНС Київщини

Російські війська ввечері 8 жовтня атакували один із важливих для Києва енергетичних об'єктів. Енергетики вже працюють над тим, щоб якомога швидше відновити електропостачання, водночас атака безпілотників на столицю триває, а до ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на першого віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

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Перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Росія атакувала енергооб'єкт у Києві

За словами Шмигаля, під час російської атаки під удар потрапив один із важливих для столиці енергетичних об'єктів.

Енергетики вже працюють на місці та роблять усе можливе, щоб оперативно відновити електропостачання.

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"Відбулась атака на один із важливих для міста Києва енергооб'єктів. Енергетики роблять все, щоб оперативно відновити світло", — повідомив Шмигаль.

Також Шмигаль наголосив, що російська атака безпілотниками триває.

Шмигаль заявив, що до роботи залучено всі необхідні служби. Інших подробиць щодо наслідків удару по енергетичному об'єкту чиновник не навів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку відповіді на нову хвилю російської ескалації. Це питання він обговорив із керівником СБУ Олександром Покладом та заступником керівника Офісу Президента Павлом Палісою.

Також Новини.LIVE писав, що російські війська третій день поспіль атакують мости Запоріжжя. За словами тимчасового виконувача обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна, комунальникам поки вдається відновлювати рух приблизно за дві години. Влада розглядає запровадження реверсивного руху та обмежень для вантажівок у денний час.