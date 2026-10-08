Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Києві під удар РФ потрапив важливий енергооб'єкт

У Києві під удар РФ потрапив важливий енергооб'єкт

Ua ru
8 жовтня 2026 19:57
Шмигаль повідомив про атаку РФ на важливий енергетичний об'єкт Києва
Рятувальники ДСНС під час гасіння пожежі. Фото: ДСНС Київщини

Російські війська ввечері 8 жовтня атакували один із важливих для Києва енергетичних об'єктів. Енергетики вже працюють над тим, щоб якомога швидше відновити електропостачання, водночас атака безпілотників на столицю триває, а до ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на першого віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Реклама
Денис Шмыгаль
Перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

 

Росія атакувала енергооб'єкт у Києві

За словами Шмигаля, під час російської атаки під удар потрапив один із важливих для столиці енергетичних об'єктів.

Енергетики вже працюють на місці та роблять усе можливе, щоб оперативно відновити електропостачання.

Читайте також:

"Відбулась атака на один із важливих для міста Києва енергооб'єктів. Енергетики роблять все, щоб оперативно відновити світло", — повідомив Шмигаль.

Також Шмигаль наголосив, що російська атака безпілотниками триває.

Шмигаль заявив, що до роботи залучено всі необхідні служби. Інших подробиць щодо наслідків удару по енергетичному об'єкту чиновник не навів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку відповіді на нову хвилю російської ескалації. Це питання він обговорив із керівником СБУ Олександром Покладом та заступником керівника Офісу Президента Павлом Палісою.

Також Новини.LIVE писав, що російські війська третій день поспіль атакують мости Запоріжжя. За словами тимчасового виконувача обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна, комунальникам поки вдається відновлювати рух приблизно за дві години. Влада розглядає запровадження реверсивного руху та обмежень для вантажівок у денний час.

Денис Шмигаль електроенергія обстріли енергосистема енергетика
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації