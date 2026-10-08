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Главная Новости дня В Киеве под удар РФ попал важный энергетический объект

В Киеве под удар РФ попал важный энергетический объект

Ua ru
8 октября 2026 19:57
Шмыгаль сообщил о нападении РФ на важный энергетический объект Киева
Спасатели ГСЧС при тушении пожара. Фото: ГСЧС Киевщины

Российские войска вечером 8 октября атаковали один из важных для Киева энергетических объектов. Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение, в то же время атака беспилотников на столицу продолжается, а к ликвидации последствий привлечены все необходимые службы.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на первого вице-премьер-министра — министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль
Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

 

Россия атаковала энергообъект в Киеве

По словам Шмыгаля, во время российской атаки под удар попал один из важных для столицы энергетических объектов.

Энергетики уже работают на месте и делают все возможное, чтобы оперативно восстановить электроснабжение.

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"Произошла атака на один из важных для города Киева энергообъектов. Энергетики делают все, чтобы оперативно восстановить свет", — сообщил Шмыгаль.

Также Шмыгаль подчеркнул, что российская атака беспилотниками продолжается.

Шмыгаль заявил, что к работе привлечены все необходимые службы. Других подробностей относительно последствий удара по энергетическому объекту чиновник не привел.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке ответа на новую волну российской эскалации. Этот вопрос он обсудил с руководителем СБУ Александром Покладом и заместителем руководителя Офиса Президента Павлом Палисой.

Также Новини.LIVE писал, что российские войска третий день подряд атакуют мосты Запорожья. По словам временно исполняющего обязанности начальника Запорожской ОВА Михаила Семикина, коммунальщикам пока удается восстанавливать движение примерно за два часа. Власти рассматривают введение реверсивного движения и ограничений для грузовиков в дневное время.

Денис Шмыгаль электроэнергия обстрелы энергосистема энергетика
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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