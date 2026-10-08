Володимир Зеленський: Україна готує відповідь на нову хвилю ескалації РФ

Президент України Володимир Зеленський під час доповіді керівника СБУ Олександра Поклада та заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Україна готує відповіді на нову хвилю російської ескалації. Водночас Київ працює з міжнародними партнерами над отриманням додаткових пакетів протиповітряної оборони та амуніції для винищувачів F-16 та продовжує виконувати запити командирів бойових корпусів і бригад.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Новини.LIVE.

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Україна готує відповідь на ескалацію Росії

Зеленський повідомив про доповідь керівника СБУ Олександра Поклада та заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси. За його словами, одним із ключових завдань є підготовка відповідей на нову хвилю російської ескалації, проте не уточнив, про які саме заходи йдеться.

Київ працює з партнерами щодо ППО та F-16

За словами Зеленського, Україна за всіма доступними каналами взаємодіє з партнерами, які можуть надати додаткову підтримку.

"За всіма доступними каналами працюємо з партнерами, які можуть надати Україні додаткову підтримку пакетами ППО та амуніції для F-16. Вдячний кожній країні, яка готова допомогти", — повідомив Зеленський.

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Також Зеленський зазначив, що влада продовжує виконувати запити командирів бойових корпусів і бригад, які вони висловлювали під час зустрічей на фронті.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що санкції застосовані лише до половини підприємств, пов’язаних із виробництвом компонентів для російських ракет.. Володимир Зеленський закликав партнерів посилити обмеження проти відповідних виробників.

Також Новини.LIVE писали про російський удар по Краматорську 8 жовтня, внаслідок якого загинули щонайменше 33 людини, ще 18 отримали поранення. Володимир Зеленський заявив, що атака не залишиться без відповіді, та закликав світ жорстко реагувати на російські удари.