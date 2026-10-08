Владимир Зеленский: Украина готовит ответ на новую волну эскалации со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время доклада руководителя СБУ Александра Поклада и заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Украина готовит ответные меры на новую волну российской эскалации. В то же время Киев сотрудничает с международными партнерами в целях получения дополнительных партий средств противовоздушной обороны и боеприпасов для истребителей F-16 и продолжает удовлетворять запросы командиров боевых корпусов и бригад.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Новини.LIVE.

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Украина готовит ответ на эскалацию со стороны России

Зеленский сообщил о докладе руководителя СБУ Александра Поклада и заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы. По его словам, одной из ключевых задач является подготовка ответов на новую волну российской эскалации, однако он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Киев сотрудничает с партнерами по вопросам ПВО и F-16

По словам Зеленского, Украина по всем доступным каналам взаимодействует с партнерами, которые могут оказать дополнительную поддержку.

"По всем доступным каналам мы работаем с партнерами, которые могут оказать Украине дополнительную поддержку в виде комплектов ПВО и боеприпасов для F-16. Благодарен каждой стране, которая готова помочь", — сообщил Зеленский.

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Также Зеленский отметил, что власти продолжают выполнять запросы командиров боевых корпусов и бригад, которые те высказывали во время встреч на фронте.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что санкции применены лишь к половине предприятий, связанных с производством компонентов для российских ракет. Владимир Зеленский призвал партнеров усилить ограничения в отношении соответствующих производителей.

Также Новини.LIVE писали о российском ударе по Краматорску 8 октября, в результате которого погибли по меньшей мере 33 человека, ещё 18 получили ранения. Владимир Зеленский заявил, что атака не останется без ответа, и призвал мир жестко реагировать на российские удары.