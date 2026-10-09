Графики отключения электроэнергии 9 октября: действуют до 2,5 очередей

Энергетик на разрушенном объекте. Фото: ДТЭК

Из-за очередных российских ударов по инфраструктуре в семи областях Украины и столице возникли новые перебои с электроснабжением. В некоторых районах Киева и области пришлось ввести аварийные отключения электроэнергии, которые уже отменены. В то же время энергетики призывают потребителей перенести работу мощной техники на дневные часы.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго", передает Новини.LIVE.

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Аварийные отключения электроэнергии в столичном регионе и последствия обстрелов

По состоянию на утро энергетики зафиксировали отключения электроснабжения сразу в восьми регионах. Речь идет о городе Киеве, а также Киевской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях . Специалисты уже приступили к ремонтным работам, но скорость восстановления напрямую зависит от ситуации с безопасностью на местах.

В некоторых районах Киева и Киевской области энергетики были вынуждены резко изменить режим работы сети и ввести аварийные отключения. Это означает, что ранее обнародованные графики почасовых отключений на этих территориях не действуют.

Круглосуточные лимиты и введение очередей отключений

В некоторых областях Украины в пятницу, 9 октября, будут введены ограничения на потребление, которые будут действовать в течение суток. В настоящее время применяются как лимиты мощности для промышленных предприятий, так и почасовые отключения для всех остальных категорий потребителей. Объем таких ограничений достигает 2,5 очередей одновременно.

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Энергетики призывают украинцев максимально экономно относиться к потреблению в периоды действия этих мер. Точную информацию об отключениях по конкретному адресу гражданам рекомендуют проверять исключительно на сайтах или страницах облэнерго.

В то же время в вечернее время, с 17:00 до 22:00, украинцев настоятельно просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно, чтобы помочь сети пережить вечерний пик нагрузки.

Новини.LIVE сообщали, что удар российских дронов 8 октября был нанесен по ключевому энергетическому узлу Киева.

Поражение объектов инфраструктуры сразу же вызвало перебои с электричеством и водой. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что профильные ведомства уже разрабатывают и ищут пути решения проблемы, и посоветовал киевлянам по возможности выезжать из столицы.

Несмотря на вынужденные отключения, физической нехватки электроэнергии в системе нет. Об этом сообщил народный депутат из профильного энергетического комитета Сергей Нагорняк. По его словам, в энергосети даже наблюдается профицит электроэнергии, а графики и ограничения вызваны исключительно срочным ремонтом поврежденных линий и возведением защитных укреплений вокруг уцелевших подстанций.