Россия атаковала Новую Почту и АЗС в Славянске

Поврежденное отделение ЧП. Фото: Новая Почта

В ночь на 31 мая российские оккупанты нанесли удары по Новой почте и АЗС в Славянске. В результате этой атаки ни один сотрудник почты не пострадал.

Об этом сообщают пресс-служба Новой почты и ГСЧС, передают Новини.LIVE.

Удары по Славянску

В результате дроновой атаки россиян было повреждено отделение Новой почты №1 в городе Славянск. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.

В компании заявили, что уже связались с клиентами, чьи посылки пострадали в результате атаки россиян. Новая почта планирует возместить убытки украинцам и вернуть объявленную стоимость отправлений.

Последствия удара по почте в Славянске. Фото: Новая Почта

В эту же ночь российский БпЛА попал в одну из автозаправочных станций Славянска. Вследствие этого загорелись складское и административное здания. Пострадавших в результате удара нет, а спасатели ликвидировали последствия пожара.

Читайте также:

Последствия удара по Славянску. Фото: ГСЧС

Ситуация в Донецкой области 31 мая

По информации главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за минувшие сутки россияне 20 раз осуществляли обстрелы.

Больше всего пострадал Краматорский район. В частности, в Лозовом погиб один человек, еще двое получили ранения. В Славянске были повреждены пять домов, здание АЗС, павильоны, газопровод, отделение почты и автомобиль. В результате обстрела также ранены два человека.

Обстрел Донецкой области 31 мая. Фото: Вадим Филашкин

Кроме того, разрушения были зафиксированы в Николаевке, Райгородке, Святогорской громаде, а также в двух населенных пунктах Бахмутского района - Свято-Покровском и Резниковке.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу, в ночь на 31 мая российские войска атаковали Днепр, в результате чего возник пожар. Также недавно оккупанты атаковали Сумскую область, в результате чего были ранены два человека.