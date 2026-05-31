Россия атаковала Новую Почту и АЗС в Славянске
В ночь на 31 мая российские оккупанты нанесли удары по Новой почте и АЗС в Славянске. В результате этой атаки ни один сотрудник почты не пострадал.
Об этом сообщают пресс-служба Новой почты и ГСЧС, передают Новини.LIVE.
Удары по Славянску
В результате дроновой атаки россиян было повреждено отделение Новой почты №1 в городе Славянск. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.
В компании заявили, что уже связались с клиентами, чьи посылки пострадали в результате атаки россиян. Новая почта планирует возместить убытки украинцам и вернуть объявленную стоимость отправлений.
В эту же ночь российский БпЛА попал в одну из автозаправочных станций Славянска. Вследствие этого загорелись складское и административное здания. Пострадавших в результате удара нет, а спасатели ликвидировали последствия пожара.
Ситуация в Донецкой области 31 мая
По информации главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за минувшие сутки россияне 20 раз осуществляли обстрелы.
Больше всего пострадал Краматорский район. В частности, в Лозовом погиб один человек, еще двое получили ранения. В Славянске были повреждены пять домов, здание АЗС, павильоны, газопровод, отделение почты и автомобиль. В результате обстрела также ранены два человека.
Кроме того, разрушения были зафиксированы в Николаевке, Райгородке, Святогорской громаде, а также в двух населенных пунктах Бахмутского района - Свято-Покровском и Резниковке.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу, в ночь на 31 мая российские войска атаковали Днепр, в результате чего возник пожар. Также недавно оккупанты атаковали Сумскую область, в результате чего были ранены два человека.