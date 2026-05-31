Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія атакувала Нову Пошту та АЗС у Слов'янську

Росія атакувала Нову Пошту та АЗС у Слов'янську

Ua ru
Дата публікації: 31 травня 2026 15:23
Росія атакувала Нову Пошту та АЗС у Слов'янську
Пошкоджене відділення НП. Фото: Нова Пошта

У ніч на 31 травня російські окупанти завдали ударів по Новій пошті та АЗС у Слов'янську. Внаслідок цієї атаки жоден співробітник пошти не постраждав.

Про це повідомляють пресслужба Нової пошти та ДСНС, передають Новини.LIVE.

Удари по Слов'янську

Унаслідок дронової атаки росіян було пошкоджено відділення Нової пошти №1 у місті Слов'янськ. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.

У компанії заявили, що вже зв'язалися з клієнтами, чиї посилки постраждали внаслідок атаки росіян. Нова пошта планує відшкодувати збитки українцям та повернути оголошену вартість відправлень.

Наслідки удару Росії по відділенню №1 Нової Пошти у Слов'янську, 31 травня 2026 року
Наслідки удару по пошті у Слов'янську. Фото: Нова Пошта

У цю ж ніч російський БпЛА влучив в одну з автозаправних станцій Слов'янська. Внаслідок цього загорілися складська та адміністративна споруди. Постраждалих унаслідок удару немає, а рятувальники ліквідували наслідки пожежі.

Читайте також:
Росія завдала удару по АЗС у Слов'янську, 31 травня 2026 року
Наслідки удару по Слов'янську. Фото: ДСНС

Ситуація на Донеччині 31 травня

За інформацією очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за минулу добу росіяни 20 разів здійснювали обстріли.

Найбільше постраждав Краматорський район. Зокрема, у Лозовому загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. У Слов'янську було пошкоджено п'ять будинків, будівлю АЗС, павільйони, газогін, відділення пошти та автомобіль. Внаслідок обстрілу також поранено двох людей.

Росія обстріляла населені пункти Донецької області, в результаті чого загинуло двоє людей, 31 травня 2026 року
Обстріл Донеччини 31 травня. Фото: Вадим Філашкін

Крім того, руйнування були зафіксовані в Миколаївці, Райгородку, Святогірській громаді, а також у двох населених пунктах Бахмутського району — Свято-Покровському та Різниківці.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу, у ніч на 31 травня російські війська атакували Дніпро, внаслідок чого виникла пожежа. Також нещодавно окупанти атакували Сумську область, унаслідок чого було поранено двох людей.
 

Нова пошта Слов'янськ атака
Варуха Володимир - редактор
Автор:
Варуха Володимир
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації