Росія атакувала Нову Пошту та АЗС у Слов'янську

Пошкоджене відділення НП. Фото: Нова Пошта

У ніч на 31 травня російські окупанти завдали ударів по Новій пошті та АЗС у Слов'янську. Внаслідок цієї атаки жоден співробітник пошти не постраждав.

Про це повідомляють пресслужба Нової пошти та ДСНС, передають Новини.LIVE.

Удари по Слов'янську

Унаслідок дронової атаки росіян було пошкоджено відділення Нової пошти №1 у місті Слов'янськ. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.

У компанії заявили, що вже зв'язалися з клієнтами, чиї посилки постраждали внаслідок атаки росіян. Нова пошта планує відшкодувати збитки українцям та повернути оголошену вартість відправлень.

Наслідки удару по пошті у Слов'янську. Фото: Нова Пошта

У цю ж ніч російський БпЛА влучив в одну з автозаправних станцій Слов'янська. Внаслідок цього загорілися складська та адміністративна споруди. Постраждалих унаслідок удару немає, а рятувальники ліквідували наслідки пожежі.

Наслідки удару по Слов'янську. Фото: ДСНС

Ситуація на Донеччині 31 травня

За інформацією очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за минулу добу росіяни 20 разів здійснювали обстріли.

Найбільше постраждав Краматорський район. Зокрема, у Лозовому загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. У Слов'янську було пошкоджено п'ять будинків, будівлю АЗС, павільйони, газогін, відділення пошти та автомобіль. Внаслідок обстрілу також поранено двох людей.

Обстріл Донеччини 31 травня. Фото: Вадим Філашкін

Крім того, руйнування були зафіксовані в Миколаївці, Райгородку, Святогірській громаді, а також у двох населених пунктах Бахмутського району — Свято-Покровському та Різниківці.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу, у ніч на 31 травня російські війська атакували Дніпро, внаслідок чого виникла пожежа. Також нещодавно окупанти атакували Сумську область, унаслідок чого було поранено двох людей.

