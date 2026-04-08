Главная Новости дня Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Володиной

Дата публикации 8 апреля 2026 14:26
Нардеп Дарья Володина. Фото: Instagram Володиной

В среду, 8 апреля, Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата от "Слуги народа" Дарьи Володиной. За проголосовали 253 депутата. Володина написала заявление о сложении мандата еще в марте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Что известно о Дарье Володиной

Дарья Володина родилась 16 апреля 1991 года в Кропивницком. Свою профессиональную деятельность она начала в медиасфере: в течение 2012-2014 годов работала журналисткой на "Первом Национальном", была ведущей на MAXXI TV, а также выполняла обязанности PR-менеджера в Центре политических решений.

В 2012-2013 годах возглавляла "2Capitales Radio" как исполнительный директор, а уже в 2014-2015 годах работала радиоведущей на DJFM Ukraine. 2016 год стал годом основания собственного PR-агентства PR Space и руководства компанией Iconic Creations в Нью-Йорке. В следующем году она участвовала в репутационном сопровождении украинского отбора для конкурса "Евровидение". Впоследствии работала в сфере политического анализа, выступала экспертом и обозревателем, а до избрания в Верховную Раду возглавляла iCreations agency.

Володина имеет дипломы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по направлениям "корпоративные финансы" и "право". Также она проходила обучение в Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины.

На парламентских выборах 2019 года Володина была избрана в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под №65 как независимый кандидат. В парламенте она присоединилась к фракции и стала членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а затем нардеп официально вступила в партию.

В 2021 году присоединилась к межфракционному объединению "Умная политика", которое было создано по инициативе бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Кто заменит Володину в Раде

Володина была избрана по общему списку "Слуги народа", поэтому на общее количество членов фракции это не повлияет.

На очереди для получения депутатского мандата стоит Елена Киевец. Она также является потенциальной заменой для Людмилы Марченко из фракции "Слуга народа", которую ВАКС недавно приговорил к двум годам заключения за помощь мужчинам в выезде за границу через систему "Шлях".

После Киевец в парламент может попасть следующий по списку кандидат - профессор "Львовской политехники", доктор технических наук Богдан Моркляник. С марта 2022 года он проходит службу в рядах Вооруженных сил Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня парламент принял закон о цифровых платформах. В то же время из документа исключили нормы о налоге на подержанные вещи, открытие специальных банковских счетов и раскрытие банковской тайны.

Также в Раде планируют ограничить использование соцсетей для детей. Одной из причин является то, что Россия вербует украинских детей через соцсети.

Верховная Рада Слуга народа народные депутаты парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
