Доходы с цифровых платформ будут облагаться налогом: ВР приняла закон

В среду, 8 апреля, Верховная Рада приняла за основу законопроект №15111-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и налогообложения таких доходов. Документ является требованием Международного валютного фонда. "За" проголосовали 234 нардепа.

Что изменит закон о налогообложении цифровых платформ

Документ может ввести в Украине обновленный подход к налогообложению доходов, которые граждане получают через цифровые платформы — в частности маркетплейсы, сервисы перевозок или онлайн-услуг. Он имеет целью сделать такие доходы более прозрачными и понятными для государства.

Одной из ключевых новаций является внедрение международного автоматического обмена налоговой информацией. Украина стремится интегрироваться в глобальную систему, которая предусматривает получение данных о доходах пользователей платформ в соответствии со стандартами ОЭСР и европейского законодательства. Это позволит контролирующим органам получать информацию напрямую от платформ, а не полагаться только на декларации граждан.

Документ также уточняет, какие именно виды деятельности подпадают под отчетность — речь идет как о предоставлении услуг, так и о продаже товаров через онлайн-сервисы. Таким образом правила будут охватывать большинство популярных способов заработка в интернете.

Читайте также:

Отдельное внимание уделено упрощению налогообложения. Законопроект предусматривает возможность применения пониженной ставки в 5% для доходов с платформ. Такой режим будет действовать при условии, что годовой доход не превышает 834 минимальные зарплаты, что по состоянию на 2026 год составляет примерно 7,2 млн грн.

При этом расширяются условия его использования — даже самозанятые лица смогут воспользоваться этим режимом, если деятельность через платформу не совпадает с их основной предпринимательской деятельностью.

В то же время из первоначальной версии документа убрали ряд норм. В частности, больше не требуется открывать специальные банковские счета или раскрывать банковскую тайну для операций через платформы. Также не будет облагаться налогом продажа подержанных вещей.

Упрощается и сам процесс уплаты налогов. В большинстве случаев платформы будут брать на себя функцию налогового агента — они автоматически будут удерживать налог, а пользователь будет получать уже чистый доход.

Также упрощается процедура для физических лиц в случаях больших доходов. П латформы будут отчитываться перед налоговой только раз в год. Если годовой доход превышает установленный лимит, налоговые обязательства будет определять сама Налоговая служба, без необходимости подавать декларацию.

Отдельно урегулирован вопрос взаимоотношений между платформами и пользователями: законопроект прямо предусматривает, что такое сотрудничество не будет считаться трудовыми отношениями.

В целом инициатива направлена на то, чтобы сделать рынок цифровых услуг более прозрачным и одновременно не создавать лишней нагрузки для тех, кто зарабатывает через интернет.

Как писали Новини.LIVE, парламент 7 апреля проголосовал за продление срока военного сбора в размере 5% на три года после завершения войны. Для военных ставка останется на уровне 1,5%.

Также Рада приняла закон, направленный на создание условий для объединения украинского и европейского энергетических рынков. Речь идет не только о технической синхронизации, но и о внедрении общих принципов работы: от прозрачных правил торговли до одинаковых требований для участников рынка.