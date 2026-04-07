Камельчук: в Украине могут ввести налог для электромобилей

В Украине рассматривают возможность введения отдельного налога для владельцев электрокаров. Это связано со стремительным ростом количества электротрнаспорта. Также необходимо наполнить Дорожный фонд.

Об этом заявил нардеп Юрий Камельчук эксклюзивно для Новини.LIVE в эфире Ранок.LIVE.

Налог для владельцев электрокаров

Камельчук рассказал, что у нас очень выросло количество электромобилей. По его словам, автопарк электрокаров увеличился с 20 000 до почти 300 000 единиц.

В то же время он отметил, что владельцы электромобилей не платят тех налогов, как владельцы авто с бензиновым или дизельным двигателем. Поэтому обсуждается введение отдельного налога для водителей электрических автомобилей на будущее.

"Это будут дополнительные средства для Дорожного фонда, поскольку пока электромобили, которые в большом количестве передвигаются по территории Украины, фактически вне налогов, которые идут на дорогу", — пояснил депутат.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, 6 апреля нардепы достигли договоренности по трем ключевым налоговым проектам. Речь идет о продлении военного сбора, налогообложении цифровых платформ и посылок.

Кроме того, комитет Верховной Рады предлагает сохранить военный сбор на три года после войны. Этот документ должны были рассмотреть на заседании парламента 7 апреля.