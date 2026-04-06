Нардепы достигли договоренности по трем ключевым налоговым проектам

Нардепы достигли договоренности по трем ключевым налоговым проектам

Дата публикации 6 апреля 2026 12:50
Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В Верховной Раде достигли договоренности о поддержке трех ключевых законопроектов, необходимых для получения финансирования. Речь идет о продлении военного сбора, налогообложении цифровых платформ и посылок. К каждому из них подано несколько альтернативных инициатив.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники.

Сколько нардепов согласились поддержать налоговые проекты

По информации источников, переговоры между депутатами и правительством продолжались с прошлой недели. Большинство нардепов согласились поддержать решение в сессионном зале, иначе депутатам лично пришлось бы объяснять избирателям, почему Украина не получила необходимые средства.

Какие законопроекты завтра может принять Рада

Действие военного сбора со ставкой 5% хотят продлить на три года после завершения войны.

Законопроект о налогообложении платформ, по словам Железняка, должны доработать.

Предполагается:

  • предоставление разрешения самозанятым лицам облагать доходы от платформ на общих основаниях как и для физических лиц;
  • исключение необходимости открытия специальных счетов для продавцов через платформы;
  • отмена обязательности раскрытия банковской тайны по доходам продавцов;
  • отмена необходимости представления налоговой декларации в случае превышения лимита с одновременной заменой ее на выставление налогового-уведомления решения Государственной налоговой службой Украины.

Кроме того, парламент должен принять документ из пакета Международного валютного фонда. Это об отмене льготы 150 евро на посылки.

Все три законопроекта комитет рекомендовал принять Раде.

Как писали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что депутаты в этом месяце должны принять 10 важных законопроектов. Они являются основой для получения бюджетом Украины дополнительных 1,5 миллиарда гривен.

Кабинет министров одобрил три налоговых законопроекта 30 марта. Если нардепы их примут, то они начнут действовать с 1 января 2027 года. Эти документы являются одним из требований Международного валютного фонда.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
