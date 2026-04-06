Головна Новини дня Нардепи досягли домовленості щодо трьох ключових податкових проєктів

Нардепи досягли домовленості щодо трьох ключових податкових проєктів

Дата публікації: 6 квітня 2026 12:50
Депутати в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У Верховній Раді досягли домовленості щодо підтримки трьох ключових законопроєктів, необхідних для отримання фінансування. Йдеться про продовження військового збору, оподаткування цифрових платформ і посилок. До кожного з них подано кілька альтернативних ініціатив.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела.

Скільки нардепів погодились підтримати податкові проєкти

За інформацією джерел, переговори між депутатами та урядом тривали з минулого тижня. Більшість нардепів погодились підтримати рішення в сесійній залі, інакше депутатам особисто довелося б пояснювати виборцям, чому Україна не отримала необхідні кошти.

Які законопроєкти завтра може ухвалити Рада

Дії військового збору зі ставкою 5% хочуть продовжити на три роки після завершення війни.

Законопроєкт про оподаткування платформ, за словами Железняка, мають доопрацювати. 

Передбачається:

  • надання дозволу самозайнятим особам оподатковувати доходи від платформ на загальних підставах як і для фізичних осіб;
  • виключення необхідності відкриття спеціальних рахунків для продавців через платформи;
  • відміна обов'язковості розкриття банківської таємниці по доходах продавців;
  • відміна необхідності подання податкової декларації у разі перевищення ліміту із одночасною заміною її на виставлення податкового-повідомлення рішення Державною податковою службою України.

Крім того, парламент має ухвалити документ із пакету Міжнародного валютного фонду. Це про скасування пільги 150 євро на посилки. 

Всі три законопроєкти комітет рекомендував ухвалити Раді.

Як писали Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський повідомив що депутати цього місяця мали б ухвалити 10 важливих законопроєктів. Вони є основою для отримання бюджетом України додаткових 1,5 мільярди гривень.

Кабінет міністрів схвалив три податкові законопроєкти 30 березня. Якщо нардепи їх ухвалять, то вони почнуть діяти з 1 січня 2027 року. Ці документи є однією з вимог Міжнародного валютного фонду.
 

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
