Камельчук: в Україні можуть запровадити податок для електромобілів

В Україні розглядають можливість запровадження окремого податку для власників електрокарів. Це пов'язано зі стрімким зростанням кількості електротрнаспорту. Також необхідно наповнити Дорожній фонд.

Про це заявив нардеп Юрій камельчук ексклюзивно для Новини.LIVE в ефірі Ранок.LIVE.

Податок для власників електрокарів

Камельчук розповів, що в нас дуже зросла кількість електромобілів. За його словами, автопарк електрокарів збільшився з 20 000 до майже 300 000 одиниць.

Водночас він зазначив, що власники електромобілів не сплачують тих податків, як власники авто з бензиновим яи дизельним двигуном. Тому обговорюється запровадження окремого податку для водіїв електричних автівок на майбутнє.

"Це будуть додаткові кошти для Дорожнього фонду, оскільки поки що електромобілі, які в великій кількості пересуваються по території України, фактично поза податками, які йдуть на дорогу", — пояснив депутат.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 квітня нардепи досягли домовленості щодо трьох ключових податкових проєктів. Йдеться про продовження військового збору, оподаткування цифрових платформ і посилок.

Крім того, комітет Верховної Ради пропонує зберегти військовий збір на три роки після війни. Цей документ мали розглянути на засіданні парламенту 7 квітня.