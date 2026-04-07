Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Камельчук: в Україні можуть запровадити податок для електромобілів

Ua ru
Дата публікації: 7 квітня 2026 17:13
Народний депутат Юрій Камельчук. Фото: sluga-narodu.com

В Україні розглядають можливість запровадження окремого податку для власників електрокарів. Це пов'язано зі стрімким зростанням кількості електротрнаспорту. Також необхідно наповнити Дорожній фонд. 

Про це заявив нардеп Юрій камельчук ексклюзивно для Новини.LIVE в ефірі Ранок.LIVE

Податок для власників електрокарів  

Камельчук розповів, що в нас дуже зросла кількість електромобілів. За його словами, автопарк електрокарів збільшився з 20 000 до майже 300 000 одиниць.

Водночас він зазначив, що власники електромобілів не сплачують тих податків, як власники авто з бензиновим яи дизельним двигуном. Тому обговорюється запровадження окремого податку для водіїв електричних автівок на майбутнє.

"Це будуть додаткові кошти для Дорожнього фонду, оскільки поки що електромобілі, які в великій кількості пересуваються по території України, фактично поза податками, які йдуть на дорогу", — пояснив депутат. 

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 квітня нардепи досягли домовленості щодо трьох ключових податкових проєктів. Йдеться про продовження військового збору, оподаткування цифрових платформ і посилок.

Крім того, комітет Верховної Ради пропонує зберегти військовий збір на три роки після війни. Цей документ мали розглянути на засіданні парламенту 7 квітня. 

податки Юрій Камельчук електромобіль ефір Новини.LIVE
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації