Некоторые военные чиновники могут получить охрану: законопроект

Государственная охрана при выполнении задания.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15134 о внесении изменений в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" относительно государственной охраны отдельных категорий военных должностных лиц. Авторами документа являются нардепы Федор Вениславский, Дмитрий Припутень и Александо Федиенко. Руководство парламента получило документ 6 апреля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Рады.

Законопроект на сайте Рады.

Рада планирует расширить перечень лиц, которые могут получать государственную охрану

Законопроект предусматривает расширение перечня лиц, которые могут получать государственную охрану. Речь идет об отдельных категориях военных должностных лиц. Нардепы предлагают ввести для них защиту на уровне, который уже имеют высокопоставленные чиновники государства.

Текст документа пока отсутствует.

Инициативу отправили на рассмотрение руководству.

Как сообщил источник Новини.LIVE, в Раде есть голоса для поддержки трех ключевых законопроектов, которые должны сегодня рассмотреть в парламентском зале. Речь идет о продлении военного сбора, налогообложении цифровых платформ и посылок. Переговоры между депутатами и правительством продолжались с прошлой недели.

Также Новини.LIVE писали, что Рада, вероятно, продлит действие военного сбора на три года после завершения войны. Кроме того, будет образован отдельный спецфонд, куда будут направлены средства на армию.

В целом, по словам президента Владимира Зеленского, в этом месяце нардепы должны принять 10 важных законопроектов. Они касаются кандидатства Украины и получения траншей.