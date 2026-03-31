Рада получила от Еврокомиссии 11 законов, позволяющих получить деньги

Верховная Рада Украины.

Европейская комиссия передала Верховной Раде перечень из 11 законов, которые позволят Украине получить финансирование. Они касаются невыполненных обязательств за прошлый год. Известно, что законопроекты уже прошли оценку Еврокомиссии и подготовлены к принятию в версии, согласованной с профильными комитетами Рады.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на письмо еврокомиссара Марты Кос для спикера ВРУ Руслана Стефанчука, передает Новини.LIVE.

Еврокомиссия передала Украине законы, которые нужно принять для финансирования

Брюссель предложил Украине альтернативный путь получить финансирование и создать положительный импульс в отношениях с ЕС, несмотря на вето венгерского премьера Виктора Орбана.

В письме Кос не упомянула о позиции Будапешта относительно выделения Украине 90 млрд евро. В то же время она отмечает, что ВРУ может помочь получить необходимое финансирование. Она предлагает парламенту принять 11 законов.

"Эти реформы способствуют продвижению Украины на пути к членству и являются частью Ukraine Plan. Их эффективное и оперативное принятие позволит привлечь для Украины финансирование до 4 млрд евро", — отметила еврокомиссар.

Некоторые из законов советуют принять как можно быстрее, чтобы средства "не сгорели". В случае положительного решения, выделение средств не потребует единодушия в Евросоюзе, поэтому Орбан не сможет блокировать.

В письме Кос указано, что на этот раз на кону не только финансирование. Из-за снижения эффективности парламента Украина должна доказать ЕС готовность проводить реформы и остаться среди ведущих кандидатов. По словам еврокомиссара, ЕС ждет принятия законов на следующих заседаниях, которые состоятся на следующей неделе.

"Предстоящее пленарное заседание Верховной Рады в апреле предоставляет возможность двигаться вперед. Дальнейший прогресс поможет сохранить динамику реформ, приблизит Украину к членству в ЕС и принесет конкретные результаты для граждан Украины. Принятие этих законов также станет мощным сигналом для всех государств-членов ЕС в этот важный момент относительно непоколебимой приверженности Украины к выполнению своей программы реформ", — отмечается в письме.

В перечне из 11 законопроектов Кос особо выделила законы об исполнении и цифровизации судебных решений, декларации добропорядочности судей для укрепления доверия к правосудию, а также изменения в законе о госслужбе и реформы в энергетическом и железнодорожном секторах.

Письмо Марты Кос. Фото: "Европейская правда"

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, вопрос выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро остается под вопросом. В то же время Союз работает, чтобы преодолеть все трудности.

Кроме того, сегодня украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с Каллас разблокирование 90 миллиардов евро. Он отметил, что речь идет о финансовой гарантии безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.

Ранее Politico писало, что лидеры ЕС не смогли убедить Орбана снять вето на кредит для Украины. Кроме того, к блокированию финансирования присоединилась Словакия.