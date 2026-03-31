Рада отримала від Єврокомісії 11 законів, які дозволять отримати гроші

Європейська комісія передала Верховній Раді перелік з 11 законів, які дозволять Україні отримати фінансування. Вони стосуються невиконаних зобов’язань за минулий рік. Відомо, що законопроєкти вже пройшли оцінку Єврокомісії та підготовлені до ухвалення у версії, погодженій із профільними комітетами Ради.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на лист єврокомісарки Марти Кос для спікера ВРУ Руслана Стефанчука, передає Новини.LIVE.

Єврокомісія передала Україні закони, які потрібно ухвалити для фінансування

Брюссель запропонував Україні альтернативний шлях отримати фінансування та створити позитивний імпульс у відносинах з ЄС, попри вето угорського премʼєра Віктора Орбана.

У листі Кос не згадала про позицію Будапешта стосовно виділення Україні 90 млрд євро. Водночас вона наголошує, що ВРУ може допомогти отримати необхідне фінансування. Вона пропонує парламенту ухвалити 11 законів.

"Ці реформи сприяють просуванню України на шляху до членства і є частиною Ukraine Plan. Їхнє ефективне та оперативне ухвалення дозволить залучити для України фінансування до 4 млрд євро", — зазначила єврокомісарка.

Читайте також:

Деякі із законів радять ухвалити якнайшвидше, аби кошти "не згоріли". У випадку позитивного рішення, виділення коштів не потребуватиме одностайності в Євросоюзі, тому Орбан не зможе блокувати.

У листі Кос зазначено, що цього разу на кону не лише фінансування. Через зниження ефективності парламенту Україна має довести ЄС готовність проводити реформи та залишитися серед провідних кандидатів. За словами єврокомісарки, ЄС чекає на ухвалення законів на наступних засіданнях, які відбудуться наступного тижня.

"Майбутнє пленарне засідання Верховної Ради у квітні надає можливість рухатися вперед. Подальший прогрес допоможе зберегти динаміку реформ, наблизить Україну до членства в ЄС та принесе конкретні результати для громадян України. Ухвалення цих законів також стане потужним сигналом для всіх держав-членів ЄС у цей важливий момент щодо непохитної прихильності України до виконання своєї програми реформ", — зазначається у листі.

У переліку з 11 законопроєктів Кос особливо виділила закони про виконання та цифровізацію судових рішень, декларації доброчесності суддів для зміцнення довіри до правосуддя, а також зміни у законі про держслужбу та реформи в енергетичному й залізничному секторах.

Лист Марти Кос. Фото: "Європейська правда"

Як писали Новини.LIVE з посиланням на верховну представницю ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас, питання виділення Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро залишається під питанням. Водночас Союз працює, аби подолати усі труднощі.

Крім того, сьогодні український лідер Володимир Зеленський обговорив з Каллас розблокування 90 мільярдів євро. Він наголосив, що йдеться про фінансову гарантію безпеки не лише для України, а й для всієї Європи.

Раніше Politico писало, що лідери ЄС не змогли переконати Орбана зняти вето на кредит для України. Крім того, до блокування фінансування приєдналася Словаччина.