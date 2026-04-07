Деякі військові посадовці можуть отримати охорону: законопроєкт

Деякі військові посадовці можуть отримати охорону: законопроєкт

Дата публікації: 7 квітня 2026 11:51
Державна охорона під час виконання завдання. Фото: УДО

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15134 про внесення змін до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" щодо державної охорони окремих категорій військових посадових осіб. Авторами документа є нардепи Федір Веніславський, Дмитро Припутень та Олександо Федієнко. Керівництво парламенту отримало документ 6 квітня.

Рада планує розширити перелік осіб, які можуть отримувати державну охорону

Законопроєкт передбачає розширення переліку осіб, що можуть отримувати державну охорону. Йдеться про окремі категорії військових посадових осіб. Нардепи пропонують запровадити для них захист на рівні, який уже мають високопосадовці держави.

Текст документа наразі відсутній.

Ініціативу відправили на розгляд керівництву.

Читайте також:

Як повідомило джерело Новини.LIVE, у Раді є голоси для підтримки трьох ключових законопроєктів, які мають сьогодні розглянути в парламентській залі. Йдеться про продовження військового збору, оподаткування цифрових платформ і посилок. Переговори між депутатами та урядом тривали з минулого тижня. 

Також Новини.LIVE писали, що Рада, ймовірно, продовжить дію військового збору на три роки після завершення війни. Крім того, буде утворено окремий спецфонд, куди будуть спрямовані кошти на армію.

Загалом, за словами президента Володимира Зеленського, цього місяця нардепи мають ухвалити 10 важливих законопроєктів. Вони стосуються кандидатства України та отримання траншів.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
