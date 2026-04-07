Рада приняла закон об объединении Украины с энергорынком ЕС

Нардепы в зале парламента.

Во вторник, 7 апреля, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №12087-д о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации норм европейского права по интеграции энергетических рынков, повышения безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики. Он предусматривает объединение украинской и европейской энергетики. За проголосовали 245 нардепов.

Украинский и европейский энергорынки объединятся

Документ направлен на создание условий для объединения украинского и европейского энергетических рынков. Речь идет не только о технической синхронизации, но и о внедрении общих принципов работы: от прозрачных правил торговли до одинаковых требований для участников рынка.

Ключевой идеей является так называемое "рыночное соединение" — механизм, который позволяет странам торговать электроэнергией на общих условиях. В случае его введения Украина сможет более эффективно импортировать или экспортировать электроэнергию в зависимости от потребностей системы.

Интеграция с европейской системой позволит оперативно привлекать дополнительные ресурсы в случае дефицита и повысит общую устойчивость энергосистемы.

Кроме этого, закон предусматривает усиление конкуренции на рынке. Еще один важный аспект — повышение прозрачности. Введение единых стандартов означает более четкие правила игры, контроль за операциями и уменьшение возможностей для злоупотреблений.

Этот закон является частью обязательств Украины в рамках евроинтеграции.

Как писали Новини.LIVE, сегодня, 7 апреля, парламент поддержал закон, который должен определить новые правила распределения полномочий между различными уровнями власти. Документ призван упорядочить систему управления и устранить ситуации, когда одни и те же функции дублируются между государственными органами и местным самоуправлением.

Также нардепы вызвали в Раду руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко. Он должен отчитаться о ситуации с подорожанием топлива в Украине.