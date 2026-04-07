Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада приняла закон об объединении Украины с энергорынком ЕС

Рада приняла закон об объединении Украины с энергорынком ЕС

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 15:33
Нардепы в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

Во вторник, 7 апреля, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №12087-д о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации норм европейского права по интеграции энергетических рынков, повышения безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики. Он предусматривает объединение украинской и европейской энергетики. За проголосовали 245 нардепов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание парламента.

Украинский и европейский энергорынки объединятся

Документ направлен на создание условий для объединения украинского и европейского энергетических рынков. Речь идет не только о технической синхронизации, но и о внедрении общих принципов работы: от прозрачных правил торговли до одинаковых требований для участников рынка.

Ключевой идеей является так называемое "рыночное соединение" — механизм, который позволяет странам торговать электроэнергией на общих условиях. В случае его введения Украина сможет более эффективно импортировать или экспортировать электроэнергию в зависимости от потребностей системы.

Интеграция с европейской системой позволит оперативно привлекать дополнительные ресурсы в случае дефицита и повысит общую устойчивость энергосистемы.

Кроме этого, закон предусматривает усиление конкуренции на рынке. Еще один важный аспект — повышение прозрачности. Введение единых стандартов означает более четкие правила игры, контроль за операциями и уменьшение возможностей для злоупотреблений.

Этот закон является частью обязательств Украины в рамках евроинтеграции.

Как писали Новини.LIVE, сегодня, 7 апреля, парламент поддержал закон, который должен определить новые правила распределения полномочий между различными уровнями власти. Документ призван упорядочить систему управления и устранить ситуации, когда одни и те же функции дублируются между государственными органами и местным самоуправлением.

Также нардепы вызвали в Раду руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко. Он должен отчитаться о ситуации с подорожанием топлива в Украине.

Верховная Рада закон нардепы энергетика парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации