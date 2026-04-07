Головна Новини дня Рада ухвалила закон про об’єднання України з енергоринком ЄС

Рада ухвалила закон про об’єднання України з енергоринком ЄС

Дата публікації: 7 квітня 2026 15:33
Рада ухвалила закон про об’єднання України з енергоринком ЄС
Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У вівторок, 7 квітня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №12087-д про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики. Він передбачає об’єднання української та європейської енергетики. За проголосували 245 нардепів. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пленарне засідання парламенту.

Український та європейський енергоринки об'єднаються

Документ спрямований на створення умов для об’єднання українського та європейського енергетичних ринків. Йдеться не лише про технічну синхронізацію, а й про впровадження спільних принципів роботи: від прозорих правил торгівлі до однакових вимог для учасників ринку.

Ключовою ідеєю є так зване "ринкове з’єднання" — механізм, який дозволяє країнам торгувати електроенергією на спільних умовах. У разі його запровадження Україна зможе більш ефективно імпортувати або експортувати електроенергію залежно від потреб системи.

Інтеграція з європейською системою дасть змогу оперативно залучати додаткові ресурси у разі дефіциту та підвищить загальну стійкість енергосистеми.

Окрім цього, закон передбачає посилення конкуренції на ринку. Ще один важливий аспект — підвищення прозорості. Запровадження єдиних стандартів означає чіткіші правила гри, контроль за операціями та зменшення можливостей для зловживань.

Цей закон є частиною зобов’язань України в межах євроінтеграції. 

Як писали Новини.LIVE, сьогодні, 7 квітня, парламент підтримав закон, який має визначити нові правила розподілу повноважень між різними рівнями влади. Документ покликаний упорядкувати систему управління та усунути ситуації, коли одні й ті самі функції дублюються між державними органами та місцевим самоврядуванням. 

Також нардепи викликали до Ради керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка. Він має відзвітувати щодо ситуації з подорожчанням палива в Україні.

Верховна Рада закон нардепи енергетика парламент
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
