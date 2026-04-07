Рада ухвалила закон про об’єднання України з енергоринком ЄС

Нардепи в залі парламенту.

У вівторок, 7 квітня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №12087-д про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики. Він передбачає об’єднання української та європейської енергетики. За проголосували 245 нардепів.

Український та європейський енергоринки об'єднаються

Документ спрямований на створення умов для об’єднання українського та європейського енергетичних ринків. Йдеться не лише про технічну синхронізацію, а й про впровадження спільних принципів роботи: від прозорих правил торгівлі до однакових вимог для учасників ринку.

Ключовою ідеєю є так зване "ринкове з’єднання" — механізм, який дозволяє країнам торгувати електроенергією на спільних умовах. У разі його запровадження Україна зможе більш ефективно імпортувати або експортувати електроенергію залежно від потреб системи.

Інтеграція з європейською системою дасть змогу оперативно залучати додаткові ресурси у разі дефіциту та підвищить загальну стійкість енергосистеми.

Окрім цього, закон передбачає посилення конкуренції на ринку. Ще один важливий аспект — підвищення прозорості. Запровадження єдиних стандартів означає чіткіші правила гри, контроль за операціями та зменшення можливостей для зловживань.

Цей закон є частиною зобов’язань України в межах євроінтеграції.

