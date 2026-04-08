Доходи з цифрових платформ оподатковуватимуться: ВР ухвалила закон

Зал засідання парламенту.

У середу, 8 квітня, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №15111-д про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів. Документ є вимогою Міжнародного валютного фонду. "За" проголосували 234 нардепи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Що змінить закон про оподаткування цифрових платформ

Документ може запровадити в Україні оновлений підхід до оподаткування доходів, які громадяни отримують через цифрові платформи — зокрема маркетплейси, сервіси перевезень чи онлайн-послуг. Він має на меті зробити такі доходи більш прозорими та зрозумілими для держави.

Однією з ключових новацій є впровадження міжнародного автоматичного обміну податковою інформацією. Україна прагне інтегруватися у глобальну систему, яка передбачає отримання даних про доходи користувачів платформ відповідно до стандартів ОЕСР та європейського законодавства. Це дозволить контролюючим органам отримувати інформацію напряму від платформ, а не покладатися лише на декларації громадян.

Документ також уточнює, які саме види діяльності підпадають під звітність — йдеться як про надання послуг, так і про продаж товарів через онлайн-сервіси. Таким чином правила охоплюватимуть більшість популярних способів заробітку в інтернеті.

Окрему увагу приділено спрощенню оподаткування. Законопроєкт передбачає можливість застосування зниженої ставки у 5% для доходів із платформ. Такий режим діятиме за умови, що річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати, що станом на 2026 рік становить приблизно 7,2 млн грн.

При цьому розширюються умови її використання — навіть самозайняті особи зможуть скористатися цим режимом, якщо діяльність через платформу не збігається з їхньою основною підприємницькою діяльністю.

Водночас із початкової версії документа прибрали низку норм. Зокрема, більше не вимагається відкривати спеціальні банківські рахунки чи розкривати банківську таємницю для операцій через платформи. Також не оподатковуватиметься продаж вживаних речей.

Спрощується і сам процес сплати податків. У більшості випадків платформи братимуть на себе функцію податкового агента — вони автоматично утримуватимуть податок, а користувач отримуватиме вже чистий дохід.

Також спрощується процедура для фізичних осіб у випадках великих доходів. П латформи звітуватимуть перед податковою лише раз на рік. Якщо річний дохід перевищує встановлений ліміт, податкові зобов’язання визначатиме сама Податкова служба, без необхідності подавати декларацію.

Окремо врегульовано питання взаємин між платформами та користувачами: законопроєкт прямо передбачає, що така співпраця не вважатиметься трудовими відносинами.

Загалом ініціатива спрямована на те, щоб зробити ринок цифрових послуг більш прозорим і водночас не створювати зайвого навантаження для тих, хто заробляє через інтернет.

