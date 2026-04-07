Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В "Слуге народа" обсудили законопроекты по международному финансированию

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 00:05
Заседание фракции "Слуга народа". Фото: t.me/David_Arakhamia

Фракция "Слуга народа" провела заседание с участием руководства парламента и правительства, посвященное законодательным инициативам для обеспечения внешнего финансирования Украины. Ключевой темой стала необходимость выполнения обязательств перед международными партнерами.

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия, передает Новини.LIVE.

"Провели заседание фракции, совместно с председателем парламента Русланом Стефанчуком и первым вице-спикером Александром Корниенко обсудили законопроекты, направленные на выполнение обязательств Украины перед донорами", — отметил Арахамия.

В заседании также приняли участие представители правительства, в частности премьер-министр Юлия Свириденко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев и министр финансов Сергей Марченко.

По словам Арахамии, во время встречи состоялась открытая дискуссия по ключевым вопросам, которые влияют на получение финансовой помощи.

"Состоялась открытая дискуссия по вопросам, которые беспокоят общество и от которых зависит финансовая помощь. Спасибо народным депутатам за активную работу и донесение важных позиций. Такие форматы помогают двигаться вперед", — подчеркнул он.

Председатель фракции подчеркнул необходимость быстрых решений для разблокирования международного финансирования.

"Нам совместно нужно сделать решительные шаги для того, чтобы получить необходимое финансирование из-за задержки кредита ЕС на 90 миллиардов евро. Наша фракция настроена конструктивно, рассчитываем, что коллеги из других фракций так же настроены на работу в интересах государства", — заявил Арахамия.

Сообщение Давида Арахамии. Фото: скриншот из Telegram

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде достигли договоренности о поддержке трех ключевых законопроектов, необходимых для получения финансирования. Речь идет о продлении военного сбора, налогообложении доходов с цифровых платформ и посылок.

Также накануне пленарного заседания парламента руководитель Офиса президента Кирилл Буданов провел встречу с председателями комитетов ВР.

Давид Арахамия Слуга народа парламент
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации