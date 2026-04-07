В "Слуге народа" обсудили законопроекты по международному финансированию

Заседание фракции "Слуга народа". Фото: t.me/David_Arakhamia

Фракция "Слуга народа" провела заседание с участием руководства парламента и правительства, посвященное законодательным инициативам для обеспечения внешнего финансирования Украины. Ключевой темой стала необходимость выполнения обязательств перед международными партнерами.

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия, передает Новини.LIVE.

"Провели заседание фракции, совместно с председателем парламента Русланом Стефанчуком и первым вице-спикером Александром Корниенко обсудили законопроекты, направленные на выполнение обязательств Украины перед донорами", — отметил Арахамия.

В заседании также приняли участие представители правительства, в частности премьер-министр Юлия Свириденко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев и министр финансов Сергей Марченко.

По словам Арахамии, во время встречи состоялась открытая дискуссия по ключевым вопросам, которые влияют на получение финансовой помощи.

"Состоялась открытая дискуссия по вопросам, которые беспокоят общество и от которых зависит финансовая помощь. Спасибо народным депутатам за активную работу и донесение важных позиций. Такие форматы помогают двигаться вперед", — подчеркнул он.

Председатель фракции подчеркнул необходимость быстрых решений для разблокирования международного финансирования.

"Нам совместно нужно сделать решительные шаги для того, чтобы получить необходимое финансирование из-за задержки кредита ЕС на 90 миллиардов евро. Наша фракция настроена конструктивно, рассчитываем, что коллеги из других фракций так же настроены на работу в интересах государства", — заявил Арахамия.

Сообщение Давида Арахамии. Фото: скриншот из Telegram

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде достигли договоренности о поддержке трех ключевых законопроектов, необходимых для получения финансирования. Речь идет о продлении военного сбора, налогообложении доходов с цифровых платформ и посылок.

Также накануне пленарного заседания парламента руководитель Офиса президента Кирилл Буданов провел встречу с председателями комитетов ВР.