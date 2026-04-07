У "Слузі народу" обговорили законопроєкти щодо міжнародного фінансування

Засідання фракції "Слуга народу". Фото: t.me/David_Arakhamia

Фракція "Слуга народу" провела засідання за участю керівництва парламенту та уряду, присвячене законодавчим ініціативам для забезпечення зовнішнього фінансування України. Ключовою темою стала необхідність виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія, передає Новини.LIVE.

Відбулося засідання фракції "Слуга народу"

"Провели засідання фракції, спільно з головою парламенту Русланом Стефанчуком та першим віцеспікером Олександром Корнієнком обговорили законопроєкти, направлені на виконання зобов'язань України перед донорами", — зазначив Арахамія.

У засіданні також взяли участь представники уряду, зокрема прем'єр-міністр Юлія Свириденко, віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв та міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами Арахамії, під час зустрічі відбулася відкрита дискусія щодо ключових питань, які впливають на отримання фінансової допомоги.

"Відбулася відкрита дискусія щодо питань, які турбують суспільство і від яких залежить фінансова допомога. Дякую народним депутатам за активну роботу і донесення важливих позицій. Такі формати допомагають рухатися вперед", — підкреслив він.

Голова фракції наголосив на необхідності швидких рішень для розблокування міжнародного фінансування.

"Нам спільно потрібно зробити рішучі кроки для того, щоб отримати необхідне фінансування через затримку кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Наша фракція налаштована конструктивно, розраховуємо, що колеги з інших фракцій так само налаштовані на роботу в інтересах держави", — заявив Арахамія.

Повідомлення Давіда Арахамії. Фото: скриншот з Telegram

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді досягли домовленості щодо підтримки трьох ключових законопроєктів, необхідних для отримання фінансування. Йдеться про продовження військового збору, оподаткування доходів із цифрових платформ та посилок.

Також напередодні пленарного засідання парламенту керівник Офісу президента Кирило Буданов провів зустріч із головами комітетів ВР.