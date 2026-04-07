Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У "Слузі народу" обговорили законопроєкти щодо міжнародного фінансування

У "Слузі народу" обговорили законопроєкти щодо міжнародного фінансування

Ua ru
Дата публікації: 7 квітня 2026 00:05
У "Слузі народу" обговорили законопроєкти щодо міжнародного фінансування
Засідання фракції "Слуга народу". Фото: t.me/David_Arakhamia

Фракція "Слуга народу" провела засідання за участю керівництва парламенту та уряду, присвячене законодавчим ініціативам для забезпечення зовнішнього фінансування України. Ключовою темою стала необхідність виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія, передає Новини.LIVE.

Відбулося засідання фракції "Слуга народу"

"Провели засідання фракції, спільно з головою парламенту Русланом Стефанчуком та першим віцеспікером Олександром Корнієнком обговорили законопроєкти, направлені на виконання зобов'язань України перед донорами", — зазначив Арахамія.

У засіданні також взяли участь представники уряду, зокрема прем'єр-міністр Юлія Свириденко, віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв та міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами Арахамії, під час зустрічі відбулася відкрита дискусія щодо ключових питань, які впливають на отримання фінансової допомоги.

"Відбулася відкрита дискусія щодо питань, які турбують суспільство і від яких залежить фінансова допомога. Дякую народним депутатам за активну роботу і донесення важливих позицій. Такі формати допомагають рухатися вперед", — підкреслив він.

Голова фракції наголосив на необхідності швидких рішень для розблокування міжнародного фінансування.

"Нам спільно потрібно зробити рішучі кроки для того, щоб отримати необхідне фінансування через затримку кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Наша фракція налаштована конструктивно, розраховуємо, що колеги з інших фракцій так само налаштовані на роботу в інтересах держави", — заявив Арахамія.

Давід Арахамія підбив підсумку засідання фракції "Слуга народу"
Повідомлення Давіда Арахамії. Фото: скриншот з Telegram

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді досягли домовленості щодо підтримки трьох ключових законопроєктів, необхідних для отримання фінансування. Йдеться про продовження військового збору, оподаткування доходів із цифрових платформ та посилок.

Також напередодні пленарного засідання парламенту керівник Офісу президента Кирило Буданов провів зустріч із головами комітетів ВР.

Давид Арахамія Слуга народу парламент
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації