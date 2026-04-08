Рада достроково припинила повноваження нардепки Володіної

Дата публікації: 8 квітня 2026 14:26
Нардепка Дар’я Володіна. Фото: Instagram Володіної

У середу, 8 квітня, Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень народної депутатки від "Слуги народу" Дар'ї Володіної. За проголосували 253 депутати. Володіна написала заяву про складання мандата ще у березні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Що відомо про Дар’ю Володіну

Дар’я Володіна народилася 16 квітня 1991 року в Кропивницькому. Свою професійну діяльність вона розпочала у медіасфері: протягом 2012–2014 років працювала журналісткою на "Першому Національному", була ведучою на MAXXI TV, а також виконувала обов’язки PR-менеджерки в Центрі політичних рішень.

У 2012–2013 роках очолювала "2Capitales Radio" як виконавча директорка, а вже у 2014–2015 роках працювала радіоведучою на DJFM Ukraine. 2016 рік став роком заснування власної PR-агенції PR Space та керівництва компанією Iconic Creations у Нью-Йорку. Наступного року вона брала участь у репутаційному супроводі українського відбору для конкурсу "Євробачення". Згодом працювала у сфері політичного аналізу, виступала експерткою та оглядачкою, а до обрання у Верховну Раду очолювала iCreations agency.

Володіна має дипломи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямками "корпоративні фінанси" та "право". Також вона проходила навчання в Дипломатичній академії при Міністерстві закордонних справ України.

На парламентських виборах 2019 року Володіна була обрана до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" під №65 як незалежна кандидатка. У парламенті вона приєдналася до фракції та стала членкинею Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, а згодом нардепка офіційно вступила до партії.

У 2021 році долучилася до міжфракційного об’єднання "Розумна політика", яке було створене за ініціативою колишнього голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Хто замінить Володіну в Раді

Володіна була обрана по загальному списку "Слуги народу", тому на загальну кількість членів фракції це не вплине.

На черзі для отримання депутатського мандата стоїть Олена Києвець. Вона також є потенційною заміною для Людмили Марченко з фракції "Слуга народу", яку ВАКС нещодавно засудив до двох років ув’язнення за допомогу чоловікам у виїзді за кордон через систему "Шлях".

Після Києвець до парламенту може потрапити наступний за списком кандидат — професор "Львівської політехніки", доктор технічних наук Богдан Моркляник. З березня 2022 року він проходить службу у лавах Збройних сил України.

Як повідомляли Новини.LIVE, сьогодні парламент ухвалив закон про цифрові платформи. Водночас з документа виключили норми про податок на вживані речі, відкриття спеціальних банківських рахунків та розкриття банківської таємниці.

Також у Раді планують обмежити використання соцмереж для дітей. Однією із причин є те, що Росія вербує українських дітей через соцмережі. 

Верховна Рада Слуга народу народні депутати парламент
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
