Рада планує обмежити соцмережі для дітей

Діти з телефонами у школі. Фото: Getty Images

У Верховній Раді працюють над законодавчими обмеженнями щодо використання соцмереж дітьми. Нардепка Юлія Гришина зазначила, що за три роки кількість злочинів проти нацбезпеки за участю неповнолітніх зросла у 43 рази. Більше того, 22% завербованих Росією українців — це діти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у середу, 8 квітня.

"На сьогодні ми маємо опрацювати питання безпеки наших дітей в цифровому середовищі. Україна не може стояти осторонь цього питання", — сказала Гришина.

Нардепка також розповіла про результати дослідження з цього приводу, проведеними дослідницькою службою Верховної Ради України. Зазначається, що кожен четвертий підліток проводить онлайн сім і більше годин на день.

"Чотири із п'яти дітей мають аккаунти в Telegram та TikTok. При цьому кожна третя українська дитина стикається з небезпечними ситуаціями. І найтривожніше в цьому переліку, що 60% з цих дітей нікому про це не розповідають. Окрім цього, за три роки кількість злочинів проти національної безпеки за участі неповнолітніх зросла у 43 рази. І 22% завербованих Росією — це наші з вами діти, колеги", — додала вона.

Парламентарка наголосила, що на сьогодні в українському законодавстві немає жодних обмежень, зокрема вікових для реєстрації.

"Тому, колеги, я думаю, настав час і українському парламенті зайнятися цим питанням і зробити все для того, щоб наші діти в цифровому середовищі були захищеними. Тому я запрошую всіх долучатися до нашої спільної роботи і напрацювати законодавчі рішення на підставі дослідження, яке вже було проведено", — додала вона.

Як писали Новини.LIVE, профільний комітет рекомендував парламенту ухвалити закон про врегулювання діяльності Telegram-каналів. Зокрема йдеться про деанонімізацію таких каналів в Україні. Платформи планують зобов’язати співпрацювати з українськими державними органами, оперативно реагувати на їхні офіційні запити та надавати необхідну інформацію.

Водночас голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначив, що прямої заборони Telegram в Україні не буде. За його словами, месенджери можуть потрапити під санкції РНБО. Але лише в тому разі, якщо буде офіційно доведено їхню співпрацю з країною-агресором.