Головна Новини дня На Рівненщині зникли двоє дітей: у річці виявили тіло молодшого

На Рівненщині зникли двоє дітей: у річці виявили тіло молодшого

Дата публікації: 6 квітня 2026 14:54
Пошукова операція на Рівненщині. Фото: ДСНС Рівненщини

У селі Колки Дубровицької територіальної громади Рівненської області двоє малолітніх дітей, залишені без нагляду дорослих, опинилися біля водойми. Рятувальники дістали тіло молодшого з річки. Пошуки старшого продовжуються безперервно.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Рівненщини у понеділок, 6 квітня, передає Новини.LIVE.

Зникнення дітей біля водойми на Рівненщині

"Подія сколихнула громаду напередодні: двоє малолітніх дітей, залишені без нагляду дорослих, опинилися біля водойми. Одразу після отримання повідомлення про їхнє зникнення було розгорнуто масштабні пошукові заходи — шукали обох хлопчиків, 2021 та 2023 років народження", — йдеться у повідомленні.

Пошукова операція на Рівненщині. Фото: ДСНС Рівненщини

У ДСНС зазначили, що 5 квітня під час обстеження акваторії річки рятувальники виявили та підняли на поверхню тіло молодшого брата, 2023 року народження.

Наразі пошуки старшого хлопчика, 2021 року народження, продовжуються.

Собака кінологів. Фото: ДСНС Рівненщини

На місці працюють 23 рятувальники, мобільні групи державних пожежно-рятувальних загонів, пʼять одиниць техніки, два човни, три безпілотні літальні апарати, кінологічна служба аварійно-рятувального загону із пошуковим собакою, водолази, правоохоронці та місцеві жителі.

Рятувальники шукають дитину у Рівненській області. Фото: ДСНС Рівненщини

"Наразі обстежують кожен метр берегової лінії та дно річки. Ситуація перебуває під особливим контролем ДСНС та поліції Рівненської області", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпровський державний університет внутрішніх справ, курсант сфотографувався біля тіла померлої дівчинки, яка зникла. У навчальному закладі провели службове розслідування.

Раніше стало відомо, що у румунських горах загинув 28-річний українець, який разом із супутником опинився у високогірʼя після незаконного перетину кордону. Чоловіки застрягли в горах та не змогли самостійно вибратися.

діти Рівненська область вода
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
