На Рівненщині зникли двоє дітей: у річці виявили тіло молодшого
У селі Колки Дубровицької територіальної громади Рівненської області двоє малолітніх дітей, залишені без нагляду дорослих, опинилися біля водойми. Рятувальники дістали тіло молодшого з річки. Пошуки старшого продовжуються безперервно.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Рівненщини у понеділок, 6 квітня, передає Новини.LIVE.
Зникнення дітей біля водойми на Рівненщині
"Подія сколихнула громаду напередодні: двоє малолітніх дітей, залишені без нагляду дорослих, опинилися біля водойми. Одразу після отримання повідомлення про їхнє зникнення було розгорнуто масштабні пошукові заходи — шукали обох хлопчиків, 2021 та 2023 років народження", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що 5 квітня під час обстеження акваторії річки рятувальники виявили та підняли на поверхню тіло молодшого брата, 2023 року народження.
Наразі пошуки старшого хлопчика, 2021 року народження, продовжуються.
На місці працюють 23 рятувальники, мобільні групи державних пожежно-рятувальних загонів, пʼять одиниць техніки, два човни, три безпілотні літальні апарати, кінологічна служба аварійно-рятувального загону із пошуковим собакою, водолази, правоохоронці та місцеві жителі.
"Наразі обстежують кожен метр берегової лінії та дно річки. Ситуація перебуває під особливим контролем ДСНС та поліції Рівненської області", — йдеться у повідомленні.
