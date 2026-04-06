На Ровенщине пропали двое детей: в реке обнаружили тело младшего

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 14:54
Поисковая операция на Ровенщине. Фото: ГСЧС Ровенской области

В селе Колки Дубровицкой территориальной общины Ровенской области двое малолетних детей, оставленные без присмотра взрослых, оказались возле водоема. Спасатели достали тело младшего из реки. Поиски старшего продолжаются непрерывно.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Ровенской области в понедельник, 6 апреля, передает Новини.LIVE.

Исчезновение детей возле водоема в Ровенской области

"Событие всколыхнуло громаду накануне: двое малолетних детей, оставленные без присмотра взрослых, оказались возле водоема. Сразу после получения сообщения об их исчезновении были развернуты масштабные поисковые мероприятия — искали обоих мальчиков, 2021 и 2023 годов рождения", — говорится в сообщении.

Зникнення дітей біля водойми на Рівненщині
Поисковая операция в Ровенской области. Фото: ГСЧС Ровенской области

В ГСЧС отметили, что 5 апреля во время обследования акватории реки спасатели обнаружили и подняли на поверхность тело младшего брата, 2023 года рождения.

Сейчас поиски старшего мальчика, 2021 года рождения, продолжаются.

Пошук дитини на Рівненщині
Собака кинологов. Фото: ГСЧС Ровенской области

На месте работают 23 спасателя, мобильные группы государственных пожарно-спасательных отрядов, пять единиц техники, две лодки, три беспилотных летательных аппарата, кинологическая служба аварийно-спасательного отряда с поисковой собакой, водолазы, правоохранители и местные жители.

Пошукова операція у Рівненській області
Спасатели ищут ребенка в Ровенской области. Фото: ГСЧС Ровенской области

"Сейчас обследуют каждый метр береговой линии и дно реки. Ситуация находится под особым контролем ГСЧС и полиции Ровенской области", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепровский государственный университет внутренних дел, курсант сфотографировался возле тела умершей девочки, которая пропала. В учебном заведении провели служебное расследование.

Ранее стало известно, что в румынских горах погиб 28-летний украинец, который вместе со спутником оказался в высокогорье после незаконного пересечения границы. Мужчины застряли в горах и не смогли самостоятельно выбраться.

дети Ровенская область вода
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
Реклама

