В горах Марамуреша обнаружили погибшего 28-летнего украинца

Спасатели выносят человека. Фото иллюстративное: кадр из видео

В румынских горах погиб 28-летний гражданин Украины, который вместе со спутником оказался в высокогорье массива Марамуреш после незаконного пересечения границы. Мужчина, который был рядом с ним, обратился в службу спасения и сообщил, что они застряли в горах и не могут самостоятельно выбраться.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает Новини.LIVE.

По его словам, по дороге состояние украинца резко ухудшилось. Из-за сильного отека ноги он больше не мог идти дальше, поэтому остался ждать помощи прямо в горах, пока спутник пытался найти помощь и спасти его.

К поискам привлекли румынских пограничников и спасателей. Но во время совместной операции 28-летнего украинца нашли уже мертвым.

Обстоятельства, в которых его обнаружили, свидетельствуют, насколько опасными были условия в горах. Несмотря на то, что там до сих пор лежит снег, а ночью температура воздуха снижается, мужчина был в обычных кроссовках, легко одет и не имел даже базового минимального снаряжения.

Известно, что тело погибшего планируют сегодня спустить к подножию горы. Окончательную причину смерти должны установить после экспертизы.

Отметим, что гибель мужчин в горах является частым явлением. Обычно они пытаются незаконно пересечь границу через густые леса и горы в приграничной зоне, чтобы избежать мобилизации и бежать из страны.

Однако, нередко мужчинам через мошеннические схемы продают фиктивные маршруты, которые являются опасными из-за горного ландшафта и большого количества диких животных в лесах.

Также чаще всего мужчины не имеют надлежащего снаряжения и физической подготовки из-за чего погибают в лесах от переохлаждения.