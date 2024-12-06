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В Тисе и в горах Румынии нашли тела мужчин из Украины — фото

6 декабря 2024 20:34
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Пересечение границы через горы и Тису — в Румынии нашли тела двух мужчин из Украины
Спасательная операция. Фото: Salvamont Maramures
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Румынии в горах погиб мужчина из Украины, он незаконно пытался пересечь границу. Еще одно тело обнаружили в реке Тиса.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в пятницу, 6 декабря.

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По сообщению пограничников, украинец через горы незаконно пересек границу, однако погиб от переохлаждения.

"Его тело нашли в 200 метрах от границы. Причиной смерти стало переохлаждение. Его спутников спасли во время сложной 22-часовой операции. Две группы спасателей поднимались за ними на гору, потому что из-за непогоды авиацию невозможно было применить", — говорится в сообщении.

Граница Румыния горы переход
Мужчина пытался пересечь границу через горы. Фото: Salvamont Maramures

В ГПСУ добавили, что еще одно тело обнаружили в реке Тиса вблизи румынского населенного пункта Кимпулунг-ла-Тиса. Обстоятельства и личность погибшего выясняются.

"Обращаем внимание граждан на опасность и предостерегаем от попыток незаконного пересечения границы", — добавили пограничники.

Мужчины Тиса граница Украина Румыния
Погибший мужчина. Фото: Salvamont Maramures

Напомним, по состоянию на ноябрь пограничники обнаружили более 40 тел людей, пытавшихся незаконно пересечь границу. Подобные инциденты случаются на разных участках границы: как на речных, так и труднодоступных горных местностях.

Также Новини.LIVE писали, что в Ивано-Франковской области обнаружили тело человека недалеко от границы с Румынией. Вероятно, мужчина планировал незаконно пересечь границу.

граница Румыния пограничники горы уклонисты река Тиса

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