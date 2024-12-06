Перетин кордону через гори та Тису — у Румунії знайшли тіла двох чоловіків з України

Рятувальна операція. Фото: Salvamont Maramures

У Румунії в горах загинув чоловік з України, він незаконно намагався перетнути кордон. Ще одне тіло виявили в річці Тиса.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у п'ятницю, 6 грудня.

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За повідомленням прикордонників, українець через гори незаконно перетнув кордон, проте загинув від переохлодження.

"Його тіло знайшли за 200 метрів від кордону. Причиною смерті стало переохолодження. Його супутників врятували під час складної 22-годинній операції. Дві групи рятувальників піднімалися за ними на гору, бо через негоду авіацію неможливо було застосувати", — йдеться у повідомленні.

Чоловік намагався перетнути кордон через гори. Фото: Salvamont Maramures

У ДПСУ додали, що ще одне тіло виявили в річці Тиса поблизу румунського населеного пункту Кимпулунг-ла-Тіса. Обставини та особа загиблого з’ясовуються.

"Звертаємо увагу громадян на небезпеку та застерігаємо від спроб незаконного перетину кордону", — додали прикордонники.

Загиблий чоловік. Фото: Salvamont Maramures

Нагадаємо, станом на листопад прикордонники знайшли понад 40 тіл людей, які намагалися незаконно перетнути кордон. Подібні інциденти трапляються на різних ділянках кордону: як на річкових, так і у важкодоступних гірських місцевостях.

Також Новини.LIVE писали, що в Івано-Франківській області виявили тіло людини неподалік кордону з Румунією. Ймовірно, чоловік планував незаконно перетнути кордон.