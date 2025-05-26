В горах нашли тела двух украинцев, которые погибли от переохлаждения

В горах обнаружили тела мужчин, которые погибли от переохлаждения
Пограничники Черновицкого отряда обнаружили в горах тела двух украинцев, которые, вероятно, пытались пересечь границу. Они погибли от переохлаждения.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в понедельник, 26 мая.
Смерть в горах
"Пограничники Черновицкого отряда с разницей в несколько дней обнаружили тела двух украинцев — жителей Львовской и Донецкой областей. По предварительным данным, оба пытались незаконно пересечь границу", — говорится в сообщении.
Судмедэкспертиза установила причина смерти мужчин — переохлаждение.
В ГПСУ отметили, что погодные условия до сих пор остаются суровыми. Пограничники предостерегают от попыток незаконного пересечения границы, поскольку это не только нарушение закона Украины, но и смертельная угроза.
Напомним, на горнолыжном курорте Драгобрат погиб 60-летний киевлянин, который имел большой опыт походов.
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