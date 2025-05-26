В горах нашли тела двух украинцев, которые погибли от переохлаждения

Пограничники. Фото: ГПСУ

Пограничники Черновицкого отряда обнаружили в горах тела двух украинцев, которые, вероятно, пытались пересечь границу. Они погибли от переохлаждения.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в понедельник, 26 мая.

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"Пограничники Черновицкого отряда с разницей в несколько дней обнаружили тела двух украинцев — жителей Львовской и Донецкой областей. По предварительным данным, оба пытались незаконно пересечь границу", — говорится в сообщении.

Обнаруженное тело. Фото: ГПСУ

Судмедэкспертиза установила причина смерти мужчин — переохлаждение.

Обнаруженное тело. Фото: ГПСУ

В ГПСУ отметили, что погодные условия до сих пор остаются суровыми. Пограничники предостерегают от попыток незаконного пересечения границы, поскольку это не только нарушение закона Украины, но и смертельная угроза.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, на горнолыжном курорте Драгобрат погиб 60-летний киевлянин, который имел большой опыт походов.

Ранее спасатели помогли женщине из Львова, которая заблудилась во время спуска с Говерлы.