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У горах виявили тіла чоловіків, які загинули від переохолодження

26 травня 2025 17:57
Аркадій Пастула - Редактор
У горах знайшли тіла двох українців, які загинули від переохолодження
Прикордонники. Фото: ДПСУ
Аркадій Пастула - Редактор

Прикордонники Чернівецького загону виявили у горах тіла двох українців, які, ймовірно, намагалися перетнути кордон. Вони загинули від переохолодження.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у понеділок, 26 травня.

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"Прикордонники Чернівецького загону з різницею у кілька днів виявили тіла двох українців, мешканців Львівської та Донецької областей. За попередніми даними, обидва намагалися незаконно перетнути кордон", — йдеться у повідомленні.

У горах виявили тіла чоловіків
Виявлене тіло. Фото: ДПСУ

Судмедекспертиза встановила причину смерті чоловіків — переохолодження.

У горах загинули чоловіки від переохолодження
Виявлене тіло. Фото: ДПСУ

У ДПСУ наголосили, що погодні умови досі залишаються суворими. Прикордонники застерігають від спроб незаконного перетину кордону, оскільки це не лише порушення закону України, а й смертельна загроза.

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на гірськолижному курорті Драгобрат загинув 60-річний киянин, який мав великий досвід походів.

Раніше рятувальники допомогли жінці зі Львова, яка заблукала під час спуску з Говерли.

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