У горах знайшли тіла двох українців, які загинули від переохолодження

Прикордонники. Фото: ДПСУ

Прикордонники Чернівецького загону виявили у горах тіла двох українців, які, ймовірно, намагалися перетнути кордон. Вони загинули від переохолодження.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у понеділок, 26 травня.

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Смерть у горах

"Прикордонники Чернівецького загону з різницею у кілька днів виявили тіла двох українців, мешканців Львівської та Донецької областей. За попередніми даними, обидва намагалися незаконно перетнути кордон", — йдеться у повідомленні.

Виявлене тіло. Фото: ДПСУ

Судмедекспертиза встановила причину смерті чоловіків — переохолодження.

Виявлене тіло. Фото: ДПСУ

У ДПСУ наголосили, що погодні умови досі залишаються суворими. Прикордонники застерігають від спроб незаконного перетину кордону, оскільки це не лише порушення закону України, а й смертельна загроза.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на гірськолижному курорті Драгобрат загинув 60-річний киянин, який мав великий досвід походів.

Раніше рятувальники допомогли жінці зі Львова, яка заблукала під час спуску з Говерли.