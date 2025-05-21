В Карпатах загинув турист із Києва, який впав з обриву на горах

Рятувальники на місці трагедії у у Карпатах. Фото: ДСНС Закарпаття

В Карпатах на гірськолижному курорті Драгобрат за дивних обставин загинув 60-річний турист із Києва, хоча він мав великий досвід походів. Трагедія сталася у неділю, 18 травня, в Рахівському районі.

Про це у Facebook повідомляє туристичний клуб "Кулуар".

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За словами керівниці групи Ольги, мандрівка розпочалася 17 травня з села Кваси. Звідти учасники вирушили на полонину Браїлка, де запланували першу ночівлю. Ще на старті вони домовилися триматися разом — ніхто не мав випереджати інших чи відставати. У разі погіршення самопочуття або інших проблем кожен мав негайно повідомити про це Ольгу, щоб вона могла ухвалити рішення щодо подальшого маршруту або повернення.

"Зранку трохи дощило, було хмарно, але видимість достатня. При виході на маршрут Ігор (чоловік, який загинув. — Ред.) пішов уперед у швидкому темпі. Іншій частині групи довелося його довго наздоганяти. На Близниці були о 13:00. На спуск із Близниці пішли всі разом, Ігор пішов останнім, щоб не бігти вперед. Я постійно перепитувала всіх учасників, чи все в них добре. Всі казали: важко, але все добре", — розповіла Ольга.

Як розповіла жінка, стежка була втоптана, хоч і глибока. Біля підніжжя вершини, відомої як Другий Жандарм, група зробила зупинку, щоб усі підтягнулися, хоча й відставання між учасниками було невеликим. Тим часом погода почала погіршуватися: згущувався туман, сипав сніг, видимість стала гіршою. Врешті всі зібралися, однак з’ясувалося, що Ігор затримався. Ольга каже, що негайно рушила йому назустріч, аби пришвидшити темп руху. Зокрема, через те, що решта групи вже змокла і не могла довго стояти на відкритому вітрі, чекаючи на відсталого.

"За кілька хвилин я побачила Ігоря на снігу. Насторожило те, що він перебував за кілька метрів від нашої стежки — ближче до крутого схилу. Коли я підійшла до нього, на ньому не було шапки, пончо, і чомусь були розправлені штани. Я його запитала, що сталося, де його речі, можливо, він десь упав, але він не говорив — це були якісь звуки. Він виглядав дезорієнтованим", — цитує клуб "Кулуар" тімлідерку.

Далі Ольга підняла його зі снігу, вхопившись за лямки рюкзака. Одразу зв’язалася з групою по рації, і кілька учасників миттєво повернулися, щоб допомогти. Вони забрали в нього наплічник, намагалися підтримувати його з обох боків, ведучи вперед. Але, за словами свідків, Ігор не розумів, що відбувається. Люди кажуть: якби його не тримали, він просто впав би на місці.

"Вирішили, що йому треба трохи перепочити. Залишила Ігоря з двома хлопцями (один військовий), а сама пішла подивитися, що зі стежкою на спуск. Поки ще були сумніви, чи викликати рятувальників, чи зможемо продовжити рух самостійно. Мене не було біля 5 хвилин. Повертаючись до групи, до мене підбіг учасник і сказав, що Ігор упав з обриву", — додала Ольга.

Один з учасників-очевидців походу розповів, що Ігоря підтримували під руки, оскільки він не впевнено тримався на ногах, а його мова була сплутаною. Чоловік зазначив, що туристи не взяли рюкзак Ігоря, бо не могли тягнути і його, і речі. Проте нібито обіцяли, що пізніше повернуться за речима.

"Але Ігор був якось агресивно налаштований, постійно кидався до рюкзака, намагався вирватися і схопити його. Я вирішив посунути рюкзак в сторону, щоб через нього не прийшлося перелазити при подальшому русі. Ігор не зміг би переступити через нього. Але Ігор, як це побачив, вирвався і кинувся стрибком до рюкзака. І по інерції вже разом з ним покотився вниз. Рюкзак загальмував, Ігор, на жаль, полетів далі", — додав очевидець.

Рятувальники знайшли загиблого. Фото: ДСНС Закарпаття

Також він розповів, що через сильне погіршення видимості ніхто не спускався до Ігоря — існував високий ризик зірватися слідом. Зрештою, о 14:13 учасники зателефонували на номер екстреної допомоги "112" і почали чекати на рятувальників. Ті вирушили до постраждалого нижнім маршрутом. Близько 18:30 чоловіка знайшли мертвим. За попередніми висновками, причиною смерті стало падіння з висоти.

За словами дружини загиблого, він не мав хронічних захворювань, не зловживав алкоголем і перебував у добрій фізичній формі. Керівник туристичного клубу Тарас Поздній зазначив, що чоловік був постійним учасником походів з 2016 року.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, під час руху схилами гори Другий Жандарм, у складних метеоумовах і густому тумані, 60-річний турист із Києва зірвався зі снігового карниза. Отримані травми виявилися несумісними з життям — чоловік загинув на місці. Через сильну обледенілість схилів підійти до тіла було неможливо, тому учасники походу залишалися на місці та чекали прибуття рятувальників.

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