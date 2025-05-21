В Карпатах погиб турист из Киева, который упал с обрыва на горах

Спасатели на месте трагедии в в Карпатах. Фото: ГСЧС Закарпатья

В Карпатах на горнолыжном курорте Драгобрат при странных обстоятельствах погиб 60-летний турист из Киева, хотя он имел большой опыт походов. Трагедия произошла в воскресенье, 18 мая, в Раховском районе.

Об этом в Facebook сообщает туристический клуб "Кулуар".

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По словам руководительницы группы Ольги, путешествие началось 17 мая из села Квасы. Оттуда участники отправились на полонину Браилка, где запланировали первую ночевку. Еще на старте они договорились держаться вместе — никто не должен был опережать других или отставать. В случае ухудшения самочувствия или других проблем каждый должен был немедленно сообщить об этом Ольге, чтобы она могла принять решение о дальнейшем маршруте или возвращении.

"Утром немного дождливо, было облачно, но видимость достаточная. При выходе на маршрут Игорь (мужчина, который погиб. — Ред.) пошел вперед в быстром темпе. Остальной части группы пришлось его долго догонять. На Близнице были в 13:00. На спуск с Близницы пошли все вместе, Игорь пошел последним, чтобы не бежать вперед. Я постоянно переспрашивала всех участников, все ли у них хорошо. Все говорили: трудно, но все хорошо", — рассказала Ольга.

Как рассказала женщина, тропа была утоптана, хоть и глубокая. У подножия вершины, известной как Второй Жандарм, группа сделала остановку, чтобы все подтянулись, хотя и отставание между участниками было небольшим. Тем временем погода начала ухудшаться: сгущался туман, сыпал снег, видимость стала хуже. Наконец все собрались, однако выяснилось, что Игорь задержался. Ольга говорит, что немедленно двинулась ему навстречу, чтобы ускорить темп движения. В частности, из-за того, что остальная группа уже намокла и не могла долго стоять на открытом ветру, ожидая отстающего.

"Через несколько минут я увидела Игоря на снегу. Насторожило то, что он находился в нескольких метрах от нашей тропы — ближе к крутому склону. Когда я подошла к нему, на нем не было шапки, пончо, и почему-то были расправлены штаны. Я его спросила, что случилось, где его вещи, возможно, он где-то упал, но он не говорил - это были какие-то звуки. Он выглядел дезориентированным", — цитирует клуб "Кулуар" тимлидерку.

Далее Ольга подняла его со снега, ухватившись за лямки рюкзака. Сразу связалась с группой по рации, и несколько участников мгновенно вернулись, чтобы помочь. Они забрали у него рюкзак, пытались поддерживать его с обеих сторон, ведя вперед. Но, по словам свидетелей, Игорь не понимал, что происходит. Люди говорят: если бы его не держали, он просто упал бы на месте.

"Решили, что ему надо немного передохнуть. Оставила Игоря с двумя ребятами (один военный), а сама пошла посмотреть, что с тропой на спуск. Пока еще были сомнения, вызывать ли спасателей, или сможем продолжить движение самостоятельно. Меня не было около 5 минут. Возвращаясь к группе, ко мне подбежал участник и сказал, что Игорь упал с обрыва", — добавила Ольга.

Один из участников-очевидцев похода рассказал, что Игоря поддерживали под руки, поскольку он не уверенно держался на ногах, а его речь была сбивчивой. Мужчина отметил, что туристы не взяли рюкзак Игоря, потому что не могли тянуть и его, и вещи. Однако якобы обещали, что позже вернутся за вещами.

"Но Игорь был как-то агрессивно настроен, постоянно бросался к рюкзаку, пытался вырваться и схватить его. Я решил подвинуть рюкзак в сторону, чтобы через него не пришлось перелезать при дальнейшем движении. Игорь не смог бы переступить через него. Но Игорь, как это увидел, вырвался и бросился прыжком к рюкзаку. И по инерции уже вместе с ним покатился вниз. Рюкзак затормозил, Игорь, к сожалению, полетел дальше", — добавил очевидец.

Спасатели нашли погибшего. Фото: ДСНС Закарпатья

Также он рассказал, что из-за сильного ухудшения видимости никто не спускался к Игорю — существовал высокий риск сорваться следом. В конце концов, в 14:13 участники позвонили на номер экстренной помощи "112" и начали ждать спасателей. Те отправились к пострадавшему по нижнему маршруту. Около 18:30 мужчину нашли мертвым. По предварительным выводам, причиной смерти стало падение с высоты.

По словам жены погибшего, он не имел хронических заболеваний, не злоупотреблял алкоголем и находился в хорошей физической форме. Руководитель туристического клуба Тарас Поздний отметил, что мужчина был постоянным участником походов с 2016 года.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, во время движения по склонам горы Второй Жандарм, в сложных метеоусловиях и густом тумане, 60-летний турист из Киева сорвался со снежного карниза. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью - мужчина погиб на месте. Из-за сильной обледенелости склонов подойти к телу было невозможно, поэтому участники похода оставались на месте и ждали прибытия спасателей.

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