Головна Новини дня У горах Марамуреша виявили загиблого 28-річного українця

У горах Марамуреша виявили загиблого 28-річного українця

Дата публікації: 19 березня 2026 11:25
Рятувальники виносять людину. Фото ілюстративне: кадр з відео

У румунських горах загинув 28-річний громадянин України, який разом із супутником опинився у високогір'ї масиву Марамуреш після незаконного перетину кордону. Чоловік, який був поруч із ним, звернувся до служби порятунку й повідомив, що вони застрягли в горах і не можуть самостійно вибратися.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає Новини.LIVE.

За його словами, дорогою стан українця різко погіршився. Через сильний набряк ноги він більше не міг іти далі, тому залишився чекати на допомогу просто в горах, поки супутник намагався знайти допомогу та врятувати його.

До пошуків залучили румунських прикордонників і рятувальників. Але під час спільної операції 28-річного українця знайшли вже мертвим.

Обставини, в яких його виявили, свідчать, наскільки небезпечними були умови в горах. Попри те, що там досі лежить сніг, а вночі температура повітря знижується, чоловік був у звичайних кросівках, легко вдягнений і не мав навіть базове мінімальне спорядження.

Відомо, що тіло загиблого планують сьогодні спустити до підніжжя гори. Остаточну причину смерті мають встановити після експертизи.

Зазначимо, що загибель чоловіків у горах є чстим явищем. Зазвичай вони намагаються незаконно перетнути кордон через густі ліси та гори у прикордонній зоні, щоб уникнути мобілізації та втекти з країни. 

Проте, нерідко чоловікам через шахрайські схеми продають фіктивні маршрути, які є небезпечними через гірський ландшафт та велику кількість диких тварин в лісах. 

Також частіше за все чоловіки не мають належного спорядження та фзіичної підготовки через що гинуть в лісах від переохолодження.

смерть Карпати ДСНС Україна рятувальники
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

