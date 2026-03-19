У горах Марамуреша виявили загиблого 28-річного українця

Рятувальники виносять людину. Фото ілюстративне: кадр з відео

У румунських горах загинув 28-річний громадянин України, який разом із супутником опинився у високогір'ї масиву Марамуреш після незаконного перетину кордону. Чоловік, який був поруч із ним, звернувся до служби порятунку й повідомив, що вони застрягли в горах і не можуть самостійно вибратися.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

28-річний українець помер у високогір'ї Румунії

За його словами, дорогою стан українця різко погіршився. Через сильний набряк ноги він більше не міг іти далі, тому залишився чекати на допомогу просто в горах, поки супутник намагався знайти допомогу та врятувати його.

До пошуків залучили румунських прикордонників і рятувальників. Але під час спільної операції 28-річного українця знайшли вже мертвим.

Обставини, в яких його виявили, свідчать, наскільки небезпечними були умови в горах. Попри те, що там досі лежить сніг, а вночі температура повітря знижується, чоловік був у звичайних кросівках, легко вдягнений і не мав навіть базове мінімальне спорядження.

Відомо, що тіло загиблого планують сьогодні спустити до підніжжя гори. Остаточну причину смерті мають встановити після експертизи.

Зазначимо, що загибель чоловіків у горах є чстим явищем. Зазвичай вони намагаються незаконно перетнути кордон через густі ліси та гори у прикордонній зоні, щоб уникнути мобілізації та втекти з країни.

Проте, нерідко чоловікам через шахрайські схеми продають фіктивні маршрути, які є небезпечними через гірський ландшафт та велику кількість диких тварин в лісах.

Також частіше за все чоловіки не мають належного спорядження та фзіичної підготовки через що гинуть в лісах від переохолодження.