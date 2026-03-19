В Днепре курсант МВД сфотографировался возле умершей девочки

Автомобиль полиции. Фото иллюстративное: УНИАН

В Днепре курсант университета Министерства внутренних дел сфотографировался возле тела умершей девочки, которую разыскивали после информации об исчезновении. Сейчас начато служебное расследование в учебном заведении. Уже установлены лица, причастные к инциденту.

Об этом сообщила пресс-служба Днепровского государственного университета внутренних дел в Facebook в четверг, 19 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Фото возле умершей девочки

В сети появилась информация, что курсант ДГУВД, который участвовал в поисках пропавшей 14-летней девочки, сфотографировался возле ее тела.

Курсант фотографируется возле умершей девочки. Фото: соцсети

"В Днепровском государственном университете внутренних дел начато служебное расследование по факту распространения в сети информации о неподобающем поведении курсантов во время участия в поисковых мероприятиях", — говорится в сообщении.

В университете отметили, что решительно осуждают любые проявления неуважения к человеческому достоинству, особенно в ситуациях, которые связаны с трагедиями и гибелью людей. Отмечается, что подобное поведение — недопустимо для соискателя образования в заведении системы МВД и будущего правоохранителя.

"Сейчас продолжается служебное расследование с целью полного установления обстоятельств происшествия и предоставления правовой оценки действиям всех причастных лиц. О результатах будет сообщено дополнительно. Университет выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей", — говорится в сообщении.

Пост Днепровского государственного университета внутренних дел. Фото: скриншот

Что предшествовало

Полиция Днепра 18 февраля сообщила о розыске 14-летней Анастасии Сытниковой, которая пропала 17 февраля в Соборном районе.

Анастасия Сытникова. Фото: t.me/gunpvdp

Однако 20 февраля девушку нашли мертвой.

Пост полиции Днепропетровщины. Фото: скриншот

