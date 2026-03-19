У Дніпрі курсант МВС сфотогравувався біля померлої дівчинки



Дата публікації: 19 березня 2026 14:00

Автомобіль поліції. Фото ілюстративне: УНІАН

У Дніпрі курсант університету Міністерства внутрішніх справ сфотографувався біля тіла померлої дівчинки, яку розшукували після інформації про зникнення. Наразі розпочато службове розслідування у навчальному закладі. Вже встановлено осіб, причетних до інциденту.

Про це повідомила пресслужба Дніпровського державного університету внутрішніх справ у Facebook у четвер, 19 березня, передає Новини.LIVE.

Фото біля померлої дівчинки

У мережі зʼявилася інформація, що курсант ДДУВС, який брав участь у пошуках зниклої 14-річної дівчинки, сфотографувався біля її тіла.

Курсант ДДУВС сфотографувався біля померлої дитини
Курсант фотографується біля померлої дівчинки. Фото: соцмережі

"У Дніпровському державному університеті внутрішніх справ розпочато службове розслідування за фактом поширення у мережі інформації щодо неналежної поведінки курсантів під час участі у пошукових заходах", — йдеться у повідомленні.

В університеті наголосили, що рішуче засуджують будь-які прояви неповаги до людської гідності, особливо в ситуаціях, які повʼязані із трагедіями та загибеллю людей. Зазначається, що подібна поведінка — неприпустима для здобувача освіти в закладі системи МВС та майбутнього правоохоронця.

"Наразі триває службове розслідування з метою повного встановлення обставин події та надання правової оцінки діям усіх причетних осіб. Про результати буде повідомлено додатково. Університет висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої", — йдеться у повідомленні.

Допис Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Фото: скриншот

Що передувало

Поліція Дніпра 18 лютого повідомила про розшук 14-річної Анастасії Ситнікової, яка зникла 17 лютого в Соборному районі.

Анастасія Ситнікова
Анастасія Ситнікова. Фото: t.me/gunpvdp

Однак 20 лютого дівчину знайшли мертвою.

Допис поліції Дніпропетровщини. Фото: скриншот

смерть Дніпро фото Університет
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
