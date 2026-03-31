Головна Новини дня Прямої заборони Telegram не буде: Юрчишин пояснив нові правила

Прямої заборони Telegram не буде: Юрчишин пояснив нові правила

Дата публікації: 31 березня 2026 07:33
Ярослав Юрчишин. Фото: УНІАН

В Україні не планують запроваджувати обмеження для приватних користувачів Telegram, проте державні органи можуть залишити платформу, якщо вона не виконає вимоги щодо прозорості власності та співпраці з правоохоронцями. Механізм повної заборони застосовуватимуть лише за рішенням РНБО.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Юрчишин запевнив, що приватних користувачів Telegram не обмежуватимуть

Українська влада не збирається забороняти Telegram для звичайних громадян. Як розповів голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в ефірі "Вечір.LIVE", держава вирішила не використовувати механізм прямого блокування.

Натомість месенджери можуть потрапити під санкції РНБО лише в тому разі, якщо буде офіційно доведено їхню співпрацю з країною-агресором.

"У нас можуть бути санкції Ради безпеки по соціальних мережах чи месенджерах, які належать країні-агресори. Така процедура є", — повідомив Юрчишин.

Головна претензія держави до Telegram та інших подібних платформ — це анонімність їхніх власників. Новий законопроєкт зобов'язує соцмережі показувати, хто насправді за ними стоїть. 

"Чому ми не знаємо, хто насправді стоїть за Павлом Дуровим? Оскільки гроші в телеграмі не лише його", — наголосив Юрчишин.

Друга важлива вимога — це відкриття офіційних офісів в Україні. Ярослав Юрчишин пояснює, що це потрібно для того, щоб правоохоронці мали куди звертатися у випадках злочинів. Якщо адміністрація месенджера проігнорує ці правила, держава просто перестане користуватися цією платформою.

"А якщо мережа цього не робить, то єдине обмеження, яке її чекає — це вихід всіх офіційних інституцій з цієї мережі. Та оголошення показують, що вона недоброчесна. А для приватних користувачів взагалі обмежень не буде. Просто там не буде державних послуг", — пояснив голова комітету.

Як повідомляли раніше на Новини.LIVE, в Україні дуже давно йдуть суперечки щодо того, чи треба забороняти Telegram в Україні. У серпні 2025 року колишній голова ОПУ Андрій Єрмак заявив, що більшість військових категорично проти заборони месенджера.

Дехто з нардепів також висловлювався про ідею заборони роботи месенджера. Богдан Кицак припустив, що від заборони українці почнуть іще масовіше ним користуватися та шукати способи обходу блокування.

Відтак декілька днів тому у Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт №11115, де йдеться про регулювання роботи Telegram. Відтак українська влада вимагає розкрити власників анонімних Telegram-каналів в Україні та піти змусити месенджер співпрацювати з правоохоронцями.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
