Прямого запрета Telegram не будет: Юрчишин объяснил новые правила

Ярослав Юрчишин.

В Украине не планируют вводить ограничения для частных пользователей Telegram, однако государственные органы могут оставить платформу, если она не выполнит требования по прозрачности собственности и сотрудничества с правоохранителями. Механизм полного запрета будут применять только по решению СНБО.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Юрчишин заверил, что частных пользователей Telegram не будут ограничивать

Украинская власть не собирается запрещать Telegram для обычных граждан. Как рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в эфире "Вечір.LIVE", государство решило не использовать механизм прямой блокировки.

Зато мессенджеры могут попасть под санкции СНБО только в том случае, если будет официально доказано их сотрудничество со страной-агрессором.

"У нас могут быть санкции Совета безопасности по социальным сетям или мессенджерам, которые принадлежат стране-агрессору. Такая процедура есть", — сообщил Юрчишин.

Главная претензия государства к Telegram и другим подобным платформам — это анонимность их владельцев. Новый законопроект обязывает соцсети показывать, кто на самом деле за ними стоит.

"Почему мы не знаем, кто на самом деле стоит за Павлом Дуровым? Поскольку деньги в телеграмме не только его", — подчеркнул Юрчишин.

Второе важное требование — это открытие официальных офисов в Украине. Ярослав Юрчишин объясняет, что это нужно для того, чтобы правоохранители имели куда обращаться в случаях преступлений. Если администрация мессенджера проигнорирует эти правила, государство просто перестанет пользоваться этой платформой.

"А если сеть этого не делает, то единственное ограничение, которое ее ждет - это выход всех официальных институтов из этой сети. И объявления показывают, что она недобросовестная. А для частных пользователей вообще ограничений не будет. Просто там не будет государственных услуг", — пояснил председатель комитета.

Как сообщали ранее на Новини.LIVE, в Украине очень давно идут споры относительно того, надо ли запрещать Telegram в Украине. В августе 2025 года бывший глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что большинство военных категорически против запрета мессенджера.

Некоторые из нардепов также высказывался об идее запрета работы мессенджера. Богдан Кицак предположил, что от запрета украинцы начнут еще массово им пользоваться и искать способы обхода блокировки.

Поэтому несколько дней назад в Верховной Раде приняли за основу законопроект №11115, где говорится о регулировании работы Telegram. Поэтому украинская власть требует раскрыть владельцев анонимных Telegram-каналов в Украине и пойти заставить мессенджер сотрудничать с правоохранителями.